İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: 'Bayrak sevgisi'

Yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine, Kadıköy Zihnipaşa İlkokulu'na öğrenciler ve öğretmenler Türk bayraklarıyla geldi.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemde öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte sürdürülen eğitim kapsamında ara tatillerini 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapacak. Bu süre zarfında öğrenciler kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline girecek.

TÜRKİYE'NİN BAZI İL VE İLÇELERİNDEKİ OKULLARDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FOTOĞRAFLARI

Yeni dönemin ilk gününde Türkiye’nin birçok il ve ilçesindeki okullarda törenler düzenlendi, sınıflar hazırlandı ve öğrenciler ders başı yaptı.

İSTANBUL

KARS

MERSİN

AYDIN

MUŞ

HATAY

KİLİS

RİZE

TEKİRDAĞ

ADANA

Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır