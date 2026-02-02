EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: 'Bayrak sevgisi'

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve görev yapan 1,2 milyon öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün itibarıyla başladı. İlk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: 'Bayrak sevgisi'

Yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine, Kadıköy Zihnipaşa İlkokulu'na öğrenciler ve öğretmenler Türk bayraklarıyla geldi.

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 1

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemde öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte sürdürülen eğitim kapsamında ara tatillerini 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapacak. Bu süre zarfında öğrenciler kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline girecek.

TÜRKİYE'NİN BAZI İL VE İLÇELERİNDEKİ OKULLARDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FOTOĞRAFLARI

Yeni dönemin ilk gününde Türkiye’nin birçok il ve ilçesindeki okullarda törenler düzenlendi, sınıflar hazırlandı ve öğrenciler ders başı yaptı.

İSTANBUL

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 2

KARS

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 3

MERSİN

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 4

AYDIN

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 5

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 6

MUŞ

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 7

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 8

HATAY

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 9

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 10

KİLİS

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 11

RİZE

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 12

TEKİRDAĞ

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 13

ADANA

İlk ders zili çaldı! Yarıyıl tatili sonrası ilk ders: Bayrak sevgisi 14

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MEB açıkladı: Mart ayında iki tatil birleşiyor!MEB açıkladı: Mart ayında iki tatil birleşiyor!
Okul kantinlerinde satılan bu ürünlere karşı uyardı!Okul kantinlerinde satılan bu ürünlere karşı uyardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim öğretim bayrak yarıyıl tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.