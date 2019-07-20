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İlk gördüğünde çuval sandı, gerçek sonradan ortaya çıktı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 20.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Adana’nın merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar’da sulama kanalında yaşlı bir kadının cesedi bulundu. Olayı ihbar eden vatandaş ise ilk gördüğünde çuvala benzettiğini fakat gerçeği sonradan fak ettiğini söyledi.

İlk gördüğünde çuval sandı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar’da meydana gelen olayda vatandaşlar sulama kanalında ceset olduğu yönünde polis ekiplerine ihbar etti. Akıntıyla yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ceset su içerisinde bulunan bir boruya takıldı. Bunun üzerine suya giren bir vatandaş cesedi çıkardı. 60’lı yaşlarda olan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polise ihbarda bulunan vatandaş, "Çuvala benzettim önce, sonra baktığımda yaşlı bir kadın olduğunu fark ettim” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kadın cesedi

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