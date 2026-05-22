İlk gören çürük sanıyor! Bu siyah elmanın tanesi 800 TL’ye satılıyor

Dünyanın en sıra dışı meyvelerinden biri olarak gösterilen “Black Diamond” yani Siyah Elmas elması, görüntüsü ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Neredeyse siyaha yakın koyu mor rengiyle görenleri şaşırtan bu özel elma, Tibet’in yüksek rakımlı bölgelerinde yetişiyor. Üstelik tanesi 7 ila 20 dolar arasında satılıyor.

Gökçen Kökden

Siyah Elmas elmasının bu kadar değerli olmasının en büyük nedeni oldukça nadir bulunması. Elmalar, Çin’in Tibet bölgesinde deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin metre yüksekte yetiştiriliyor. Bölgedeki gündüzleri yoğun güneş alan sıcak hava ile geceleri dondurucu soğuk arasındaki sert sıcaklık farkı, elmanın hem rengini hem de tadını oluşturuyor.

Ağaçların verimi düşük olduğu için her hasatta sınırlı sayıda ürün elde ediliyor. Bu da Siyah Elmas elmasını lüks ve koleksiyonluk bir meyveye dönüştürüyor.

SİYAH DEĞİL AMA SİYAHA ÇOK YAKIN

Adı “siyah elma” olsa da aslında tamamen siyah değil. Kabuğu çok koyu mor tonlarında ve ışığa göre siyah görünümü alıyor. Uzmanlara göre bu sıra dışı renk, yüksek rakımdaki yoğun ultraviyole ışınlarının elmanın kabuğunda pigment üretimini artırmasıyla oluşuyor.

TADINI DENEYEN UNUTAMIYOR

Sadece görüntüsüyle değil, tadıyla da öne çıkan Siyah Elmas elmasının balı andıran yoğun bir tatlılığa sahip olduğu belirtiliyor. Çıtır yapısı ve aromatik lezzeti nedeniyle dünyanın en özel elma türlerinden biri olarak gösteriliyor.

HEDİYELİK LÜKS MEYVE HALİNE GELDİ

Yüksek fiyatı nedeniyle günlük tüketimden çok özel günlerde hediye olarak tercih edilen Siyah Elmas elması, özellikle Asya’da büyük ilgi görüyor. Sınırlı üretimi nedeniyle dünyanın en nadir meyveleri arasında yer alıyor.

