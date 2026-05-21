Sakın lavaboya dökmeyin! Bayat çayın faydasını duyan şaşırıyor

Uzmanlara göre siyah çay yalnızca içecek olarak değil, cilt bakımından bitki bakımına kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

BİLİM, BÜYÜKLERİ HAKLI ÇIKARDI

Yıllardır özellikle anneannelerin ve babaannelerin önerdiği “bayat çayı değerlendirme” alışkanlığı, bilimsel araştırmalarla yeniden gündeme geldi. Araştırmalara göre siyah çayın içeriğinde bulunan antioksidan bileşenler, cilt üzerinde olumlu etkiler oluşturabiliyor. Özellikle beklemiş ve yoğun demlenmiş siyah çayın:

gözeneklerin sıkılaşmasına,

ciltteki şişkinliklerin azalmasına,

ve kan dolaşımının hızlanmasına

katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

DEMLİKTEN ÇIKAN DOĞAL BAKIM

Güzellik ve bakım ürünlerine her yıl büyük paralar harcanırken, uzmanlar bazı doğal yöntemlerin de dikkat çekici etkiler sunduğunu söylüyor. Eskiden beri siyah çayın saçlara parlaklık verdiğine ve göz çevresindeki şişlikleri azalttığına inanılıyordu. Son dönemde yapılan incelemeler de çayın antiseptik özelliklerinin cilt üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kimyager Batuhan Tümay, özellikle yoğun demlenmiş siyah çayın dikkat çekici özellikler taşıdığını söyledi. Tümay, “Özellikle demli çayın antiseptik etkisi sayesinde cilt altını temizlemeye yardımcı olduğunu ve cilt tonunun görünümüne katkı sağlayabildiğini görüyoruz. Bu özellikler günümüzde birçok dermokozmetik ürünün geliştirilmesinde de değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

SADECE CİLTTE DEĞİL BİTKİLERDE DE KULLANILIYOR

Bayat çayın kullanım alanı yalnızca kişisel bakımla sınırlı değil. Bazı kişiler demlikte kalan çayı bitkilerin dibine dökerek doğal destek olarak kullanıyor. Özellikle çayın içerdiği bazı mineraller nedeniyle toprağı desteklediğine ve bitkilerin daha canlı görünmesine yardımcı olduğuna inanılıyor.

LAVABOYA DÖKMEDEN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Uzmanlar, uzun süre beklemiş ve bozulmuş çayın tüketilmemesi gerektiğini vurgularken; uygun şekilde kullanıldığında bayat çayın günlük yaşamda farklı alanlarda değerlendirilebileceğini belirtiyor. Yıllardır “işe yarar” denilerek saklanan bayat çayın, aslında bilimsel olarak da dikkat çeken özellikler taşıdığı ifade ediliyor.