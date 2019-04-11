İlk izlenimde şaha kalkmak için bu 12 hatadan uzak durun!

Araştırmalar, birisiyle buluştuğunuzda ilk izlenimin 7 saniye içinde oluştuğunu göstermektedir. Bir iş görüşmeniz varsa, müdür sizi sadece 30 saniyede işe alıp almayacağına karar verebilir. Bu ilk izlenimi kötü sonuçlandıran yaygın hatalardan kaçınmak; iş bulma, arkadaş, müşteri ya da sevgili bulma şansınızı artırabilir. İşte ilk kez tanıştığınız bir kişinin gözünde kaba, bıkkın, bencil veya can sıkıcı görünmenize neden olabilecek bazı yaygın hatalar... ZAYIF EL SIKIŞMASI



Yumuşak bir şekilde el sıkışmak ilk izlenim için gerçekten felaket olabilir.

Araştırmalara göre zayıf bir el sıkışması olan kişiler; utangaç olarak değerlendiriliyor. El sıkma konusunda yapılan bir başka hata ise bu eylemi uzun sürdürmek. Eğer gerçekten karşıdaki kişiye iyi bir izlenim vermek istiyorsanız 2 saniye uzunluğunda sıkı bir el sıkışması yapmanız yeterli olacaktır. ELLERİNİZİ KONUMLANDIRDIĞINIZ YER ÖNEMLİ



Otururken elinizi nereye konumlandırdığınıza dikkat edin. Elinizi, dizinizin üstüne koyabilirsiniz ancak sakın cebinize sokmayın. Bu bir şeyler gizlediğiniz anlamına gelebilir. Eğer ellerinizi masanın üzerine koyuyorsanız sakın yumruk yapmayın ya da ellerinizi birleştirip fazla sıkmayın. Bu da görüşmeyi sizin yönetmek istediğiniz izlenimini veriyor ki bu karşı taraf için pek de mantıklı bir davranış olmayabilir.

SAKIZ ÇİĞNİYORSANIZ



Bir kişi sizi ilk kez görüyorsa ve siz o an sakız çiğniyorsanız, bu karşınızdaki kişiye çocukça gelebilir, yine sizin olgun olmadığınızı düşünebilir. Her ne kadar günlük yaşamında rahat bir şekilde sakız çiğnemeniz sizi arkadaş canlısı ve cana yakın biri olarak gösterebilir ancak iş görüşmesinde asla ama asla yapmamanız gereken şeylerden biri. GÖZ TEMASI KURMAKTAN KAÇINMAK



Güçlü bir ilk izlenim yaşatmak istiyorsanız göz teması bunun için biçilmiş kaftan.

Araştırmalar, konuşurken ve dinlerken göz kontağını sürdüren insanların genellikle daha güvenli ve zeki olduklarını göstermektedir. Göz temasından kaçınan insanlar ise, daha az samimi, daha az çekici ve daha endişeli olarak görülmektedir. SAÇINIZLA OYNUYORSANIZ



Yapılan araştırmalara göre bir kadın günde en az 18 kere saçına dokunsa, ilk izlenimde saçınızla oynamak konuştuğunuz kişiye yanlış sinyal verebilir. Saçla oynamak flört etme taktikleri arasında olsa da iş görüşmesinde yapılan bu hareket aslında endişe, düşük özgüven, stres ve rahatsızlık belirtisi de olabilir.

YANLIŞ KONU BAŞLIKLARI



İyi bir ilk izlenim bırakmak istiyorsanız uzak durmanız gereken bazı konu başlıkları var: Sağlık problemleri, para, din, eski patronunuz ya da iş arkadaşlarınız, siyaset ya da özel hayatınızdaki problemler. Sohbeti yalnızca kendinize odaklanmamaya çalışın ve konuştuğunuz kişiyi dinlemeyi unutmayın. KURDUĞUNUZ MESAFEYE DİKKAT



Fiziksel alan, konuştuğunuz kişi arasındaki mesafedir. Araştırmacılar dört kişisel alan-mesafe- seviyesine dikkat çekiyor. İlk tanıştığınız kişi ile aranızda olması gereken mesafe 1 ila 3 metre arasında olmalı. Karşınızdaki kişiye çok yaklaşırsanız bu, agresif görünebilir çok uzak durursanız da ilgilenmediğinizi gösterebilir. DİKKAT DAĞITICI SES ÇIKARMAK



Ayağınızı yere vurmak, elinizi şıklatmak ya da kıtlatmak karşıdaki kişinin canını sıkabilir. Özellikle el kıtlama konusuna gelirsek New York Times'ın geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmasına göre bu hareket ilk buluşmalarda ya da ilk iş görüşmesinde karşı tarafın en çok canını sıkan hareketlerden biri.

SÜREKLİ TELEFONUNUZA YA DA SAATİNİZE BAKMANIZ...



Bir insan, gün içerisinde ortalama 110 kez telefonuna bakıyor. Ama biriyle diyalog halindeyseniz bu durum karşıdaki kişiye saygısızlık olarak kabul edilebilir. Bu diğer kişiyle ilgilenmediğinizi, sıkıldığınızı ve yapacak daha iyi şeyler aradığınızı gösterir.

Araştırmalar, kişi telefonla ilgilendiğinde konuşma kalitesini ve etkileşimini azalttığını gösteriyor. İSİMLERİ AKILDA TUTAMAMAK



Eğer o kişi sizin adınızı hatırlıyor fakat siz bir türlü hatırlamıyorsanız bu biraz utanç verici olabilir. Bundan kaçınmak için tanıştığınız kişi ismini söyledikten sonra siz de sesli bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Böylece isim daha kalıcı bir şekilde aklınızda kalabilir. Sakın "İsimlerle aram çok kötü" gibi bir bahane sunmayın. GEÇ KALMAK



Geç geldiğinizde, güvenilmez olduğunuz, planlama konusunda kötü olduğunuz, başkalarının zamanına değer vermediğiniz izlenimini veriyorsunuz. Vaktinizi, geç kalma konusunda endişelenmeyeceğiniz ve acele etmeniz gerekmeyecek şekilde yönetmeye çalışın.