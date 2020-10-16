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İlk kareler yayınlandı! Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi konusu nedir, ne zaman başlıyor?

16.10.2020 17:51 | Son Güncelleme:
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İlk kareler yayınlandı! Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Çok yakında Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Diziden ilk kareler yayınlandı! Televizyon izleyicilerinin heyecanla beklediği dizide ünlü isimlerin yanı sıra genç yıldızlar da yer alıyor. Peki, Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi konusu nedir? Sol Yanım ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Star TV’nin yeni dizisi olan Sol Yanım dizisinden ilk kareler paylaşıldı. Kadrosunda televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz başarılı oyuncuların yanı sıra genç yıldızların da yer aldığı Sol Yanım dizisi ile ilgili araştırmalar da başladı. Peki, Sol Yanım ne zaman başlıyor? Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

İlk kareler yayınlandı! Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi konusu nedir, ne zaman başlıyor?

SOL YANIM OYUNCULARI

Genç yıldızların usta isimlerle bir araya geldiği Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu arasında Cansel Elçin ve Defne Samyeli dikkat çekiyor. Dizinin oyuncuları arasında aynı zamanda Özge Yağız, Tolga Mendi, Emre Bey, Deniz Barut, ve Cemre Baysel yer alıyor. Yapımcılığının BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

İlk kareler yayınlandı! Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi konusu nedir, ne zaman başlıyor?

SOL YANIM KONUSU

Senaryosunun Melis Civelek tarafından yazıldığı Sol Yanım dizisi konusu da izleyicilerin merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Dizide tesadüflerin ve geçmişten geleceğe taşınan aşkların konu edileceği bekleniyor. Zenginlik ve ihtişamı yaşayıp da bir mahallede yeni hayatlarına alışmaya çalışan anne ile kızın sırlarının da ekranlara geleceği dizi, görkemli ve mutlu bir yaşamın simgesi olan ailenin sırlarının birbirine düğümlenişini anlatacak. Sol Yanım çok yakında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

İlk kareler yayınlandı! Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi konusu nedir, ne zaman başlıyor?

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