İlk kareler yayınlandı! Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım dizisi konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Star TV’nin yeni dizisi olan Sol Yanım dizisinden ilk kareler paylaşıldı. Kadrosunda televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz başarılı oyuncuların yanı sıra genç yıldızların da yer aldığı Sol Yanım dizisi ile ilgili araştırmalar da başladı. Peki, Sol Yanım ne zaman başlıyor? Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

SOL YANIM OYUNCULARI

Genç yıldızların usta isimlerle bir araya geldiği Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu arasında Cansel Elçin ve Defne Samyeli dikkat çekiyor. Dizinin oyuncuları arasında aynı zamanda Özge Yağız, Tolga Mendi, Emre Bey, Deniz Barut, ve Cemre Baysel yer alıyor. Yapımcılığının BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

SOL YANIM KONUSU

Senaryosunun Melis Civelek tarafından yazıldığı Sol Yanım dizisi konusu da izleyicilerin merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Dizide tesadüflerin ve geçmişten geleceğe taşınan aşkların konu edileceği bekleniyor. Zenginlik ve ihtişamı yaşayıp da bir mahallede yeni hayatlarına alışmaya çalışan anne ile kızın sırlarının da ekranlara geleceği dizi, görkemli ve mutlu bir yaşamın simgesi olan ailenin sırlarının birbirine düğümlenişini anlatacak. Sol Yanım çok yakında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.





