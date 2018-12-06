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İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 06.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

29 yaşındaki Avustralyalı Jessa O'Brien isimli kadın 2013 yılında, hayatında ilk defa çıplaklar plajına gitti ve oradaki deneyimlerini paylaştı.

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

Jessa ve bir grup arkadaşı Noel arefesinde çıplaklar plajına yakın bir ev kiraladılar.

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Kiraladıkları evin büyük bir havuzu olmasına rağmen Jessa ve en yakın arkadaşı farklı bir deneyim peşindeydi.

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Jessa yaklaşık dört yıldır üstsüz güneşleniyordu ancak şimdiye kadar hiç çırılçıplak insan içine çıkmamıştı.

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Ancak Jenna ve arkadaşı bu kez engelleri aşıp, tabuları kırmaya karar verdiler.

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Sahile vardıklarında hemen üstündekileri çıkardılar ve artık çırılçıplaklardı.

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Jenna ilk deneyimini 'sahile çıplak gelenler bizi sıcak kanlı ve samimi bir tavırla karşıladılar. Kendimi evimde hissettim' ifadelerini kullanarak anlattı.

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Genç kadın bu deneyimini çok 'özgürleştirici' bulduğunu söyledi. Jenna tüm bu deneyimlerini açtığı blogda, paylaştığı fotoğraflarla hikayeleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Jenna O'Brien çıplaklar plajı avustralya

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