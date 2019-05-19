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İlk kez görüntülendi! Yapay yuvalardaki yavru kalamarlar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, marinaya ve dalgıçların dalış alanına bırakılan yapay yuvalarda ilk yavru kalamarlar görüntülendi.

İlk kez görüntülendi! Yapay yuvalardaki yavru kalamarlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük ölçekli balıkçılığın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kalamarların kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri nedeniyle hem doğal üreme sahaları hem de sayılarındaki azalmaya karşı etkin bir mücadele başlatmış, bu kapsamda, kalamarların neslini devam ettirmesini sağlamak ve popülasyonunu artırmak için "Kalamar" projesini hayata geçirmişti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kalamar projesine Çeşme'den ilk destek, Çeşme Marina tarafından verilmiş ve marina çalışanları tarafından hazırlanmış olan iki kalamar yuvası, 2018 yılı aralık ayında, marina trafiğinden etkilenmeyecek bir bölgeye bırakılmıştı.

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Çeşme Marina'ya ve dalgıçların dalış alanına bırakılan yapay kalamar yuvalarındaki ilk yavru kalamarlar da, Derin Doğa Dalış Merkezi sahibi Erdinç Ergün tarafından görüntülendi.

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Kalamarlı fotoğraflayan Ergün, yuvaların yanında pozda verdi.

(İHA)

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