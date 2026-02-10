İlk maçı sonrası olay yorum! Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor derbisi öncesi Kante uyarısı

Süper Lig’in namağlup tek ekibi olan ve zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, 21. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin mimarı olurken performansıyla dikkat çekerken taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerden olan Kante mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Kerem’in attığı gollerin sadece skor açısından değil, tribünlerle kurduğu bağ açısından da önemli olduğunu vurguladı.

"GOLLER İMDADINA YETİŞTİ"

Dilmen, “Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu goller imdadına yetişti. Gençlerbirliği güvenli bir takım. Organizasyonları iyi, sakinler. Bir önceki maç kazanamasalardı 19 puanla buraya gelselerdi farklıydı. Maçın ikinci yarısı da bu tat da geçti.” ifadelerini kullandı.

"KANTE VE GUENDOUZI..."

Fenerbahçe’nin transfer süreci ve hücum hattındaki planlamasına da değinen Dilmen, santrfor tercihlerinin henüz netleşmediğini belirtti. “Fenerbahçe istediği santrforu alamadığı için Cherif'i aldığı için, ona ancak son kupa maçında karar verecek. Alvarez mi, Kante mi? Guendouzi demiyorum. Ben şunu görüyorum. Kante ve Guendouzi de önemli oyuncular. Dolayısıyla Trabzon deplasmanında çok mu kısır bir pas trafiği mi olur sorusu aklıma gelmiyor değil.” sözleriyle orta saha kurgusunun önemine dikkat çekti.

Deneyimli yorumcu, özellikle Kante’nin rolüne ayrı bir parantez açarak, oyuncunun doğru sistemde kilit rol oynayabileceğini söyledi. “Kante'nin dünya çapında bir 6 numara kariyeri var. İki 6 olarak oynadığı değil. Tek başına 6 olduğu düzende. Kante biraz daha 4-3-3 zorlayan bir oyuncu. Trabzonspor maçında topun kalması için Kante, rakibi engellemek için Edson mantıklı olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’nin hücum yapısını da analiz eden Dilmen, takımın klasik bir santrfor profili olmadan da skor üretebildiğini vurguladı. “Fenerbahçe 2.5 santrforla oynuyor. Cherif'i bekleyeceğiz. Şöyle yazılmaya başlandı, genç oyuncu… Genç oyuncu sözü beni şaşırttı. Acaba yatırım mantığına mı dönüyor iş? Fenerbahçe'de bardağın dolu tarafına bakalım derseniz, formda olmayan Duran ve En-Nesyri varken bu santrfor olmayan ama olan oyuncular yine atıyordu. Talisca, Asensio… Bugün Kerem'in yaptığı gibi.” ifadeleriyle takımın alternatif gol kaynaklarına işaret etti.