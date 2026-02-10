SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İlk maçı sonrası olay yorum! Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor derbisi öncesi Kante uyarısı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. İki gol atan Kerem Aktürkoğlu galibiyetin başrolü olurken, Rıdvan Dilmen performansın hem skor hem de taraftarla bağ açısından kritik olduğunu vurguladı. Dilmen ayrıca Kante ve santrfor tercihi üzerinden takımın oyun planını değerlendirdi. İşte detaylar...

İlk maçı sonrası olay yorum! Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor derbisi öncesi Kante uyarısı
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in namağlup tek ekibi olan ve zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, 21. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin mimarı olurken performansıyla dikkat çekerken taraftarları en çok heyecanlandıran transferlerden olan Kante mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Kerem’in attığı gollerin sadece skor açısından değil, tribünlerle kurduğu bağ açısından da önemli olduğunu vurguladı.

"GOLLER İMDADINA YETİŞTİ"

İlk maçı sonrası olay yorum! Rıdvan Dilmen den Trabzonspor derbisi öncesi Kante uyarısı 1

Dilmen, “Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu goller imdadına yetişti. Gençlerbirliği güvenli bir takım. Organizasyonları iyi, sakinler. Bir önceki maç kazanamasalardı 19 puanla buraya gelselerdi farklıydı. Maçın ikinci yarısı da bu tat da geçti.” ifadelerini kullandı.

"KANTE VE GUENDOUZI..."

Fenerbahçe’nin transfer süreci ve hücum hattındaki planlamasına da değinen Dilmen, santrfor tercihlerinin henüz netleşmediğini belirtti. “Fenerbahçe istediği santrforu alamadığı için Cherif'i aldığı için, ona ancak son kupa maçında karar verecek. Alvarez mi, Kante mi? Guendouzi demiyorum. Ben şunu görüyorum. Kante ve Guendouzi de önemli oyuncular. Dolayısıyla Trabzon deplasmanında çok mu kısır bir pas trafiği mi olur sorusu aklıma gelmiyor değil.” sözleriyle orta saha kurgusunun önemine dikkat çekti.

"TRABZONSPOR MAÇINDA..."

İlk maçı sonrası olay yorum! Rıdvan Dilmen den Trabzonspor derbisi öncesi Kante uyarısı 2

Deneyimli yorumcu, özellikle Kante’nin rolüne ayrı bir parantez açarak, oyuncunun doğru sistemde kilit rol oynayabileceğini söyledi. “Kante'nin dünya çapında bir 6 numara kariyeri var. İki 6 olarak oynadığı değil. Tek başına 6 olduğu düzende. Kante biraz daha 4-3-3 zorlayan bir oyuncu. Trabzonspor maçında topun kalması için Kante, rakibi engellemek için Edson mantıklı olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’nin hücum yapısını da analiz eden Dilmen, takımın klasik bir santrfor profili olmadan da skor üretebildiğini vurguladı. “Fenerbahçe 2.5 santrforla oynuyor. Cherif'i bekleyeceğiz. Şöyle yazılmaya başlandı, genç oyuncu… Genç oyuncu sözü beni şaşırttı. Acaba yatırım mantığına mı dönüyor iş? Fenerbahçe'de bardağın dolu tarafına bakalım derseniz, formda olmayan Duran ve En-Nesyri varken bu santrfor olmayan ama olan oyuncular yine atıyordu. Talisca, Asensio… Bugün Kerem'in yaptığı gibi.” ifadeleriyle takımın alternatif gol kaynaklarına işaret etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci kararı!Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci kararı!
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! "Tam bir skandal: Yazıklar olsun..."Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! "Tam bir skandal: Yazıklar olsun..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Rıdvan Dilmen Trabzonspor son dakika fenerbahçe N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kante mante hikaye
hakem olmasa stoperler maç satmasa neyin skorunu üretecen rıdvan
Adama top atmadılar
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.