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İlk maçında hezimeti yaşayan Mesut Özil'den daha çok Emre Belözoğlu konuşuldu! ''Galatasaray'ın efsanesi''

12.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, yeni takımında ilk maçında büyük bir hezimet yaşamıştı. Rezerv Lig maçına kondisyon kazanmak için çıkarılan yıldız oyuncu 45 dakika boyunca sahada kalmıştı. Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İngiltere'nin en büyük gazetelerinden biri olan Mirror, Mesut Özil'in yaşadığı bu olayı haberleştirdi. Yazılan haberde ilginç olan şey Emre Belözoğlu detayı oldu.

İlk maçında hezimeti yaşayan Mesut Özil'den daha çok Emre Belözoğlu konuşuldu! ''Galatasaray'ın efsanesi''

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, kondisyon kazanmak için rezerv lig maçına çıktı. Kasımpaşa'ya 7-1 yenilerek Avrupa'da gündeme oturan Mesut Özil herkesi şaşırtmış durumda. İngilizlerin ünlü gazetesi Mirror, yıldız oyuncunun kariyerinin iyi gitmediğini yazdı. Haberin devamında Başakşehir'in Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan ilginç bir şekilde bahseden ünlü gazete, herkesi şaşkına çevirdi.

FENERBAHÇE'Yİ UNUTTULAR!

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Mesut Özil'in teknik direktörünün Emre Belözoğlu olduğunu ifade eden Mirror gazetesi, Emre Belözoğlu'nun eski takımlarını sıralardan Fenerbahçe'yi unuttu. Hatta Galatasaray'ın efsane oyuncusu olarak nitelendirilen Emre Belözoğlu, İngiltere'de de gündem olmuş durumda. Fenerbahçeli taraftarların bir hayli sinirlendiği bu haber Mesut Özil'den daha çok konuşulmuş durumda.


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