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İlk üç ayda 794 bin 94 yolcu seyahat etti

aris.aras aris.aras
SEYAHAT  | 12.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Trabzon Havalimanı'ndan 2019 yılının üç ayında 794 bin 94 yolcu seyahat etti.

İlk üç ayda 794 bin 94 yolcu seyahat etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 ocak-mart döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüşle 770 bin 541, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 26 artışla 23 bin 553 kişi olduğu belirtildi. Toplam yolcu sayısının yüzde 13 düşüşle 794 bin 94 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocak-mart döneminde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 4 bin 915 olduğu vurgulandı. Dış hatlarda ise 527 sefer yapıldığı aktarıldı.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 düşüşle 5 bin 995 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon havalimanı turizm

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