İlk yarı 7-0 bitmişti, Didier Deschamps'ın 14-0'lık Cebelitarık galibiyetinin ilk yarısındaki konuşması olay oldu!

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Cebelitarık'ı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 14-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

REKOR ONUN DA OLDUĞU KADRODAYDI

6 Eylül 1995'te Fransa, şimdiki teknik direktörü Didier Deschamps'ın da forma giydiği maçta Auxerre'de konuk ettiği Azerbaycan'a karşı 10-0'lık bir galibiyet almıştı. Cebelitarık karşısında atılan 14 gol, milli takım tarihindeki en farklı sonucun gelmesini sağladı.

Kylian Mbappe'nin "hat-trick" yaptığı, Kingsley Coman ile Oliver Giroud'nun ikişer kez ağları sarstığı maçta elde edilen skor, organizasyon tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Önceki rekor, San Marino'yu 13-0 mağlup eden Almanya'ya aitti.

Bu galibiyetle, B Grubu'nda 7'de 7 yaparak 21 puanla zirvede yer alan Fransa, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 14 gole imza atan tek Avrupa takımı konumuna geldi. Fransa, milli takım tarihinin de en farklı galibiyetini elde etti.

SOYUNMA ODASI KONUŞMASI OLAY OLDU

İlk yarısı 7-0'lık Fransa üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Didier Deschamps soyunma odasında yaptığı konuşmada "Rekor galibiyet, 10-0. Bu rekoru kırabilirsiniz. Kendinizi tutmayın." dediği görüldü.

İŞTE O ANLAR...

????️İlk yarısı 7-0 biten Fransa-Cebelitarık maçının devre arasında Didier Deschamps:



▶️"Rekor galibiyet, 10-0. Bu rekoru kırabilirsiniz. Kendinizi tutmayın."



✅MS | Fransa 14-0 Cebelitarık https://t.co/gfR5ij42fN — Mynet Spor (@mynetspor) November 20, 2023







