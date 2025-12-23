İLK YARI BİTTİ! İŞTE SÜPER LİG PANORAMASI

TÖKEZLESE DE YİNE LİDER! OKAN HOCAYA DA YAZAR...

Galatasaray kadro kalitesinin ve yıllardır süre gelen başarı geleneği ile artık liderliği benimsemiş ve onu gerek oyununa gerekse de ruhuna yansıtabilmiş durumda. Bu başarıyı sağlayan tabii ki yönetim ve teknik direktör Okan Buruk. Bana göre kadro genişliği hala tam anlamıyla yeterli olmasa da bu ekip Türkiye Ligi'ne fazlasıyla yeter. Herkes bunun bilincinde. Ama iş Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde aynı şeyler geçerli mi? Maalesef işin o kısmı biraz soru işaretli. Son Union ve Monaco mağlubiyetleri ilk 24 şansını sıkıntıya soktu gibi. Artık 2 dev maç kaldı. İç sahada Atletico Madrid ve dışarıda Manchester City... Kader maçları! Aslan artık ne yapıp edip lazım olan 1 puanı bir şekilde almalı. En makul olan tabii ki iç sahadaki A.Madrid maçı. Olur mu göreceğiz ama ben bu Galatasaray'ı devre arasında da yapacağı olası 2-3 takviye ile Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlarda görmek istiyorum. Hak ettiler mi? Bence evet... Ama hayat her zaman hak ettiğinle, başardığını aynı keyefe koymaz! Futbol bir realite oyunu ve o puan bize bu sıralamayı getirecek umarım...

TEDESCO SONRASI ŞAHLANIŞ... ''GRAZİE SİGNORE''

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası tartışmalar arasında gelen ve performansı merakla beklenen Domenico Tedesco bence sınavı geçti. Bir çok kişinin ve hatta benim de görüşümün aksine harika ötesi bir istatistikle bunu başardı. Genç teknik adam iş başı yaptığı Trabzon maçından itibaren ligde en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe (32) oldu. Bu süreçte 30 kez fileleri sarsan Kanarya, ligin Galatasaray ile en skorer takımı (39) oldu. Öte yandan Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de mağlubiyet yüzü görmeyen takımlar Fenerbahçe ile Bayern Münih oldu. Daha ne olsun ki... Sözün özü bu performans bir şahlanış! Bir başkaldırı. Grazie signore...

TEBRİKLER FATİH TEKKE!

Ligin ilk yarısının bir diğer başarılı performans gösterenlerinden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'ye de bir not düşmek gerekli. Genç hoca elindeki azıcık un, yumurta gibi malzemelerde gerçekten harika bir pasta yarattı. Diğer 2 rakibinin aksine hatta ve hatta Beşiktaş'ın bile aksine çok minimal rakamlarla kurulan bir kadroyla harikalar yaratıyor hoca. Ligi Gençlerbirliği mağlubiyetiyle tamamlayan bordo-mavililer için söyleyeceğim tek şey şu ki; Hiç moral bozmayın. Bu takımla gurur duyun. Devre arası 2-3 takviyeyle kafa kafaya oynarsınız her rakiple. Fatih Tekke hocanın değerini bilin ve ikinci yarı fazla da havalara girmeden bir nebze sakinlikle takımınızı izleyin. Nasıl ki İtalyan Tedesco'ya teşekkür ettiysek, Türk hocamız Fatih Tekke'ye de bir teşekkürü borç biliriz. Bize izlettiklerin ve takıma katkıların için teşekkürler hoca...

PROBLEMLER DİYARI BEŞİKTAŞ! HAKKINI İSTİYOR TARAFTAR...

Beşiktaş'ta problemler bir türlü bitmiyor. Önce yönetimler yetersiz olarak görüldü ve değişti. Ardından teknik direktörler olmadı dendi gönderildi. Şimdi de kadro değişti. Tamamı değil elbet ama bir değişim oldu sezon başında. Bu da yetmedi! Ne yapılsa olmuyor. İnanılmaz bir durum. Gel gelelim Sergen hocaya. Hoca Ekol Tv'de Candaş Tolga Işık'ın karşısında program yaparken ne söylediyse bugün tersini görüyoruz. Benim takımım derbilerde nasıl oynaması gerektiğini bilir, 10 kişi kalsa bile bir planı olur ve geri çekilmez dedi ama hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor derbilerinde 2 farklı önde olduğu halde dağıldı. Maçları kazanmadı. Yıldız yönetimi konusunda mahir bilirdik hocası o da pek olmadı. Rafa sorununda bana göre birinci problem hoca olmasa da yönetim biçimi açısından kazanılması gerekirdi. Sonuçta bugünkü takımın Sergen Yalçın yeteneğine sahip tek ismi bana göre Rafa Silva. Kartal sezonun ilk yarısını 29 puanla 5.sırada bitirdi. İkinci yarı takviyeler şart. Bu saatten sonra liderlik mücadelesi yaşayabilir mi Beşiktaş? Emin değilim. Ama en azından senden çok daha düşük bütçeli Trabzonspor kadar bir oyun planı istemek, bir takım görmek bu taraftarın hakkı. Hakkını istiyor Beşiktaş taraftarı...