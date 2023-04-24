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İlk yarıda 4 gol yedi, ikinci devreye çıkmadı! Giresunspor - Başakşehir maçında dikkat çeken olay...

24.04.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk devrede adeta fırtına gibi bir performans sergileyen Başakşehir'in 4 gol kaydetmesinin ardından Giresunspor'da birçok olay yaşandı. İşte detaylar...

İlk yarıda 4 gol yedi, ikinci devreye çıkmadı! Giresunspor - Başakşehir maçında dikkat çeken olay...

Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Avrupa potası ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakanın ilk 45 dakikasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, 4-0'lık üstünlük yakaladı.

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Turuncu - lacivertlilerin ilk devredeki gollerini 16. ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj ile 25. ve 45+2. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

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İlk yarıda hiç beklemediği bir skorla karşılaşan Giresunspor'da flaş olaylar yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Onurcan Piri, ikinci devrede forma giymek istemediğini hocasına iletti ve oyundan çıktı. Piri'nin yerine Ferhat Kaplan dahil oldu.

HAKAN KELEŞ, TARAFTARLA TARTIŞTI

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Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise ikinci yarı için soyunma odasından sahaya çıktığında ıslıkla tepki gösteren taraftarlarla gerginlik yaşadı.

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