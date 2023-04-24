İlk yarıda 4 gol yedi, ikinci devreye çıkmadı! Giresunspor - Başakşehir maçında dikkat çeken olay...

Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Avrupa potası ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakanın ilk 45 dakikasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, 4-0'lık üstünlük yakaladı.

Turuncu - lacivertlilerin ilk devredeki gollerini 16. ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj ile 25. ve 45+2. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

İlk yarıda hiç beklemediği bir skorla karşılaşan Giresunspor'da flaş olaylar yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Onurcan Piri, ikinci devrede forma giymek istemediğini hocasına iletti ve oyundan çıktı. Piri'nin yerine Ferhat Kaplan dahil oldu.

HAKAN KELEŞ, TARAFTARLA TARTIŞTI

Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise ikinci yarı için soyunma odasından sahaya çıktığında ıslıkla tepki gösteren taraftarlarla gerginlik yaşadı.

