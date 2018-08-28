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İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 27.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı vampir dizisi Yaşamayanlar'ın yayın tarihi belli oldu.

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul’74'ün birlikte üstlendiği, başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı "Yaşamayanlar" adlı internet dizisinin uzun süredir merakla beklenen yayın tarihi açıklandı.

Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan "Yaşayamayanlar" 6 Eylül’de BluTV’de yayınlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce İrem İlaçan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

YAŞAMAYANLAR DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ve yeni tanıtımıyla projeyi merakla bekleyen seyircinin heyecanını daha da arttıran dizisinin konusu ise şöyle:

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.

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