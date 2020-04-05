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İlkadım’da pazar yeri denetimleri devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 05.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri polis ile iş birliği içerisinde pazar yerlerindeki denetimlerini arttırıyor.Korona virüsü mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerle ilgili vatandaşların en çok bir araya geldiği yerlerden biri olan semt pazarları İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince sıkı denetim altına alındı.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri polis ile iş birliği içerisinde pazar yerlerindeki denetimlerini arttırıyor.
Korona virüsü mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerle ilgili vatandaşların en çok bir araya geldiği yerlerden biri olan semt pazarları İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince sıkı denetim altına alındı. Polis ile işbirliği içerisinde yürütülen denetim çalışmalarında halkın sağlığının korunması amacı ile tüm tedbirler titizlikle takip ediliyor. Pazar yerlerinin giriş-çıkışlarının düzenlenerek belirli noktalardan giriş-çıkışa izin veren ekipler bu noktalarda vatandaşı bilgilendiriyor.
Hem esnafın hem de vatandaşın korona virüsten korunması amacı ile alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında nöbet tutan İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, pazar girişlerinde maske ve eldiveni olmayan vatandaş ve esnaflara maske ve eldiven dağıttı. Pazarcı esnafı ve vatandaşın ateş ölçümünü de yapan ekipler sosyal mesafe kuralı, maske ve eldiven zorunluluğu, pazar yerinin düzenlenmesi ile sebze ve meyvelerin seçilmeden alınması kurallarını halka hatırlatırken, bu kurallara uyulması konusunda da esnafı uyardı.

Demirtaş: “Hayatın akışını tedbirleri uygulayarak sağlamalıyız”
Yapılan tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şu an hem dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci yaşarken bir yandan da hayatın akışı devam ediyor. Bu akış içerisinde hepimizin önceliği mecbur olmadıkça evden çıkmamamız. Ama temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için semt pazarları büyük önem arz ediyor. Bu nedenle pazar yerlerimizdeki tedbirleri büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz her an görevinin başında bulunarak özverili çalışmalarını sürdürüyorlar. Buralarda hem halkımızın hem de esnaf kardeşlerimizin korunmaları çok önemli. Ekiplerimiz polis iş birliğinde kurallara uyulmasını sağlamanın dışında pazara gelen vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın vücut ısılarını sürekli kontrol ediyorlar. Başarılı çalışmalarını sürdüren zabıta ekiplerimize ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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Albayrak Eczanesi
Ilkadim
İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
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