İlkadım’da pazar yeri denetimleri devam ediyor

Demirtaş: “Hayatın akışını tedbirleri uygulayarak sağlamalıyız”

Yapılan tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şu an hem dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci yaşarken bir yandan da hayatın akışı devam ediyor. Bu akış içerisinde hepimizin önceliği mecbur olmadıkça evden çıkmamamız. Ama temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için semt pazarları büyük önem arz ediyor. Bu nedenle pazar yerlerimizdeki tedbirleri büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz her an görevinin başında bulunarak özverili çalışmalarını sürdürüyorlar. Buralarda hem halkımızın hem de esnaf kardeşlerimizin korunmaları çok önemli. Ekiplerimiz polis iş birliğinde kurallara uyulmasını sağlamanın dışında pazara gelen vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın vücut ısılarını sürekli kontrol ediyorlar. Başarılı çalışmalarını sürdüren zabıta ekiplerimize ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.