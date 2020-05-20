İlkan Karaman: Fransa'da hayat normale dönmeye başladı

Sezon başında Fransa'nın Cholet takımına transfer olan basketbolcu İlkan Karaman, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ay evden çıkmama uygulamasının sonlandığını söyledi.

İlkan, "Birçok şey normalleşti. Özellikle benim yaşadığım yerde zaten çok az vaka vardı. Mağazalar açıldı, birçok iş yeri tekrar çalışmaya başladı. Şimdilik her şey yolunda gidiyor" dedi.

Yaşadığı bölgede fazla kritik durumların yaşanmadığını kaydeden İlkan, "O yüzden bir kaygı yaşamadım. Gayet güvenli bir şekilde bu süreci atlattım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dönmemesine değinen İlkan, "Ben uçuşların başlamasını bekledim. Aynı zamanda biraz ortalığın sakinleşmesini, normalleşmesini beklediğim için burada kaldım. Buradaki imkanlar aynı zamanda antrenman yapabilmemi de sağladı. Bu sebepten ötürü burada kalmayı tercih ettim" diye konuştu.

"HERKESİN BİR KAYBI OLACAK"

Pandemiden dolayı maçların oynanmamasının kendisini nasıl etkilediği sorusunu yanıtlayan İlkan, şunları söyledi:

"Yani bu durumda ne yazık ki herkesin bir kaybı olacak. Önemli olan en az kayıpla bu durumu atlatmak. Umarım öyle de olur. Maçların oynatılmaması kararı bence gayet saygı duyulabilecek bir karar. Sonuçta dediğim gibi ne karar verirseniz verin, birilerinin illaki zararı olacak. Tüm dünya aynı durumu yaşıyor ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dünya salgınla boğuşurken liglerin oynanması mümkün değildi."