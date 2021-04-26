İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile şampiyonluğa doğru giden Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, bu sezon attığı gollerle adından oldukça bahsetti.

İlkay Gündoğan, The Players' Tribune'e konuştu. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı dönemden bahsetti. İlkay, Türkler'in kendisine 'Sen Türk müsün?' şeklindeki sorulardan dolayı kendisi kötü hissettiğini söyledi.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları:

Şampiyonlar Ligi, benim için her zaman dünyanın en büyük turnuvası olmuştur. Kupa ve marşın ötesinde, çocukluğuma uzanan bir şey var. 2000'lerin başındaki Şampiyonlar Ligi gecelerinin, özellikle benim gibi göçmen ailelerden gelen çocuklar için çok özel olduğunu söylemem gerek.

Gelsenkirchen'de Türk ebeveynlerle büyüdüm ve ne zaman bir Türk takımı Avrupa'da oynasa, ailem her şeyi bırakıp maçı izlerdi. Takıma, hayatları buna bağlıymış gibi tezahürat yaparlardı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve Arsenal'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. UEFA Kupası'nda böyle şeyler oldu. Öyleyse, Şampiyonlar Ligi'nin ve onu kazanmanın benim için ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz?