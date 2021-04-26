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İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

26.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City forması giyen ve bu sezon attığı gollerle dikkatleri üstüne çeken İlkay Gündoğan, samimi açıklamalarda bulundu. Türk asıllı Alman futbolcu, bazı Türkler'in kendisi için söyledikleri hakkında üzgün olduğunu söyledi.

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile şampiyonluğa doğru giden Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, bu sezon attığı gollerle adından oldukça bahsetti.

İlkay Gündoğan, The Players' Tribune'e konuştu. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı dönemden bahsetti. İlkay, Türkler'in kendisine 'Sen Türk müsün?' şeklindeki sorulardan dolayı kendisi kötü hissettiğini söyledi.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları:

Şampiyonlar Ligi, benim için her zaman dünyanın en büyük turnuvası olmuştur. Kupa ve marşın ötesinde, çocukluğuma uzanan bir şey var. 2000'lerin başındaki Şampiyonlar Ligi gecelerinin, özellikle benim gibi göçmen ailelerden gelen çocuklar için çok özel olduğunu söylemem gerek.

Gelsenkirchen'de Türk ebeveynlerle büyüdüm ve ne zaman bir Türk takımı Avrupa'da oynasa, ailem her şeyi bırakıp maçı izlerdi. Takıma, hayatları buna bağlıymış gibi tezahürat yaparlardı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve Arsenal'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. UEFA Kupası'nda böyle şeyler oldu. Öyleyse, Şampiyonlar Ligi'nin ve onu kazanmanın benim için ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz?

Ailem Türk. Ben de kendimi Türk gibi görüyorum ama bazı Türkler, 'Sen Türk müsün?' diyorlar. Bu, gerçekten kötü bir duygu. Ben her iki ülkeye de ait hissediyorum. Ancak bazen aralarında sıkışmışım gibi düşünüyorum. Öyleyse, ben neyim? En kötü yanı, Almanya için mi yoksa Türkiye için mi oynayacağıma karar verdiğim dönemdi. Ergenlik dönemimdeydim. Büyük bir oyuncu olacağımı bilmiyordum. Kararımın yol açacağı tepkileri asla hayal edemezdim. Türkiye'de, ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar ve bu çok sinir bozucu bir durum. Sırf Almanya için oynamam, beni Türk yapmıyormuş, biliyor musunuz? Neyse ki bu eleştiriler genelde internette oluyor. Türkiye'ye gittiğimde tanıştığım insanlar, yaptığım şeyden her zaman gurur duyuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaa İlkay biz Deliormanlıyız,Türkün Özüyuz.Türkiyede bazı soysuzlar,siz Bulgar mısınız diye soruyor.Hal bu ki.belki kendisi Ermeni tohumudur.O yüzden takma kafana Koçum

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