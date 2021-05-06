İlkay Gündoğan'dan Aysima bebek için imzalı forma

Balıkesir’de 25 günlükken SMA tip1 teşhisi konulan Aysima bebeğin yaşam mücadelesi devam ediyor. Manchester City forması giyen Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan, Aysima bebek için düzenlenen yardım kampanyasına destek olarak imzalı formasını gönderdi.

Gündoğan’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül aracılığı ile İngiltere’den gönderdiği imzalı formasının satışından elde edilecek gelir, Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek olarak verilecek.

"AYSİMAYA UMUT OL" bağış kampanyası kapsamında en yüksek ücreti verecek kişiye İlkay Gündoğan’ın imzalı forması takdim edilecek.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

