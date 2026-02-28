SPOR

İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi sistemi değerlendirmesi: Derin endişelerim var!

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını değerlendirdi. Deneyimli futbolcu, artan rekabet sayesinde turnuvanın daha heyecanlı hale geldiğini belirtirken, yoğun maç takvimi konusunda ise “Derin endişelerim var.” sözleriyle dikkat çekti.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray’ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi’ndeki yeni formatla ilgili değerlendirmelerini LinkedIn üzerinden paylaştı. 35 yaşındaki futbolcu, hem sportif rekabet hem de maç takvimi açısından dikkat çeken ifadeler kullandı.

YENİ SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Sarı-kırmızılı formayla Avrupa’da son 16 turuna kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Gündoğan, yeni sistemin başlangıçta eleştirilse de zamanla farklı bir boyut kazandığını vurguladı. Deneyimli oyuncu, artan rekabet seviyesinin turnuvayı daha çekişmeli hale getirdiğini ifade etti.

İlkay Gündoğan yazısında şu sözlere yer verdi:

"Öncelikle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış olmaktan hala mutluyum. Bu sezon birlikte ne kadar çok iniş çıkış yaşadığımızı düşününce inanılmaz!

Bu yeni formatta Galatasaray'ı temsil etmek ve Avrupa'nın en üst düzeyinde mücadele etmek beni gururlandırıyor.

Yeni format çıktığında eleştirmiştim ancak 1.5 sezonun ardından şunu itiraf etmeliyim: Bu format, Şampiyonlar Ligi'ni taraftarlar için çok daha heyecanlı hale getiriyor. Ayrıca, Galatasaray'ın oynamadığı günlerdeki maçları izlemek de benim için gerçekten çok eğlenceli.

Eski formatta, 6 maçın sadece 4'ü oynandıktan sonra neredeyse tüm gruplar belirlenmiş oluyordu. Günümüzde ise, tüm üst düzey takımlar son maç gününe kadar mücadele ediyor çünkü herkes bir sonraki turlar için en iyi pozisyonu elde etmek istiyor. Futbol açısından, bu durum rekabeti arttırdı."

Öte yandan tecrübeli futbolcu, yoğunlaşan maç takvimiyle ilgili çekincelerini de dile getirdi. Gündoğan, artan karşılaşma sayısının oyuncular üzerindeki yüküne dikkat çekerek, "Derin endişelerim var." ifadelerini kullandı.

