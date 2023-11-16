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İlkay Gündoğan desteklediği takımı açıkladı ve ''Türkiye'ye karşı oynamak tuhaf olacak'' dedi!

16.11.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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18 Kasım'da Berlin'de oynanacak Almanya-Türkiye maçı öncesi İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı oynamanın tuhaf olacağından bahseden tecrübeli oyuncu, "Türkiye'ye karşı ilk defa oynayacağım. Sonuçta memleketim." dedi.

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Kariyerine İspanyol devi Barcelona'da devam eden İlkay Gündoğan, Almanya ile oynayacağımız dostluk maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıllardır Almanya'nın formasını giyen ve kaptanlığını da yapan tecrübeli oyuncu samimi ifadeler kullandı.

"ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

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İlkay Gündoğan, "Benim için özel bir maç olacak. Türkiye'ye karşı ilk defa oynayacağım. Sonuçta benim memleketim Türkiye. Her sene en az 1 kere Türkiye'ye gitmeye çalışıyorum." açıklamasını yaptı.

"ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

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Sözlerine devam eden İlkay, "Türkiye'nin Avrupa Şampiyonasına katılmasından dolayı ailecek büyük mutluluk yaşıyoruz." dedi.

"DESTEKLEDİĞİM TAKIM TÜRKİYE"

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İlkay, "Kendi takımım hariç desteklediğim takım Türkiye. İnşallah aynı gruba düşmeyiz. Almanya-Türkiye finali çok güzel olur. Bambaşka bir durum olurdu benim için ve çok zor olurdu. Almanya ya da Türkiye'den biri finalde olursa çok mutlu olurum. İkisi aynı anda finalde olursa yine mutlu olurum." diyerek sözlerini noktaladı.

(AA)


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Almanya Türkiye İlkay Gündoğan oynanacak
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