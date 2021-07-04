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İlkay Gündoğan'ın Almanya'yı bırakması gündemde

04.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'ye erken veda eden Almanya'da Toni Kroos'un ardından Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da milli takımı bırakması gündeme geldi. 2011 yılından beri Panzerlerin formasını giyen başarılı orta saha, 49 maçta 11 gole imza attı.

İlkay Gündoğan'ın Almanya'yı bırakması gündemde

EURO 2020'de ezeli rakibi İngiltere'ye mağlup olarak son 16 turunda kupaya veda eden Almanya'da yaprak dökümü devam ediyor.

Alman basınından fussballtransfers.com'un Bİld'e dayandırdığı haberine göre Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın milli takımını bırakması gündeme geldi. Haberde Joachim Löw'den sonra göreve başlayacak olan Hansi Flick'in orta sahada Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ikilisine görev vermeye sıcak baktığı ve İlkay'ın ikinci plana düştüğü için milli takımı bırakabileceği iddia edildi.

2011'DEN BERİ ALMANYA'DA

İlk olarak 11 Ekim 2011 tarihinde oynanan ve Almanya'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'yı 3-1 yendiği maçla formayı sırtına geçiren başarlıl orta saha oyuncusu, 10 yılda toplam 49 kez milli formayı giydi ve 11 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

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KROOS VEDA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz cuma günü yıldız futbolcu Toni Kroos, henüz 31 yaşındayken milli takıma veda ettiğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya Milli Futbol Takımı
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