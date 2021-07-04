Marsilya, Cengiz Ünder transferini açıkladı

Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Milli oyuncu, özel uçakla Fransa'ya geçti, sağlık kontrollerinin ardından transfer açıklandı.

RESMİ İMZAYI ATTI

Marsilya, 1 yıllığına 500 bin euroya kiraladığı Cengiz Ünder için 8,4 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekledi.

Cengiz Ünder'in transferinde Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın menajer Mirsad Türkcan ile yakın temaslarının da etkili olduğu belirtildi.Marsilya, Cengiz Ünder'in transferiyle birlikte Tigres'e transfer olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in de yerini doldurmuş oldu.

BU VİDEO İLE DUYURDULAR

Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi ????????????



┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ @cengizunder ╭━╮

┃┳╯ ┈est Olympien┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ ????⚪ ┈┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏╯ pic.twitter.com/zvepYCKgEd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021



