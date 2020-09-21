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İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanlara ekim ayında başlaması bekleniyor.

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

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