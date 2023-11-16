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İlkay Gündoğan’ın menajeri Galatasaray iddialarına çok net yanıt verdi

16.11.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan’ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

İlkay Gündoğan’ın menajeri Galatasaray iddialarına çok net yanıt verdi
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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İlhan Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkay’la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

"GALATASARAYLI YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞMEDİM"

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İlhan Gündoğan, "İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

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