İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan ve taraftarı endişelendiren Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan'ın sahalara hangi maçla döneceği belli oldu. İlkay Gündoğan'da risk almak istemeyen sarı-kırmızılılar, hedef maçını belirledi.

Ufuk Dağ

İlkay Gündoğan sahalara ne zaman dönecek? Taraftar bu kritik sorunun yanıtınıararken yeni bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesi şok bir sakatlık geçiren İlkay Gündoğan, kritik maçta görev alamamıştı.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

Arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine derhal başlanan İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç da belli oldu.

EN KRİTİK MAÇ

Kasım ayındaki milli aranın ardından çalışmalara başlayacak olan İlkay Gündoğan'ın 1 Aralık tarihindeki Fenerbahçe derbisinde yüzde 100 hazır olarak sahalara dönmesi hedefleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan İlkay Gündoğan, 485 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan fenerbahçe galatasaray
