İLKAY GÜNDOĞAN kaç yaşında, kimdir? Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu, hangi takımlı? Gözler iki Türk kaptanda!

İlkay Gündoğan ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde hızlandı. Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündoğan, sosyal medyanında gündeminde yer aldı. Kullanıcılar İlkay Gündoğan'ın yaşını ve nereli olduğunu merak ediyorlar. İşte Manchester City'nin ilk Türk kaptanı İlkay Gündoğan ile ilgili bilgiler...

İLKAY GÜNDOĞAN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

24 Ekim 1990, Gelsenkirchen doğumlu olan İlkay Gündoğan, Türk asıllı Alman futbolcudur. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

lkay Gündoğan, 3 yaşındayken futbola başlamıştır. 2011 yılında Almanya Şampiyonu olan Borussia Dortmund’a 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. İlkay Gündoğan, 1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City’e 25 milyon Euro’ya transfer olmuştur.

İlkay Gündoğan, ırkçılık tartışmaları sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'den sonra dikkatleri üzerine çekmiş, Alman Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağı konuşulurken, Alman Milli Futbol Takımı'nda oynamaktan gurur duyduğunu açıklayarak, Türkiye Milli Futbol Takımı'na geçmeyeceğini açıklamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN TÜRKÇE BİLİYOR MU, HANGİ TAKIMLI?

Bir dönem TRT 1'de yayınlanan Stadyum programına önemli açıklamalar yapan İlkay Gündoğan, Türk milli takımını neden seçmediğine açıklık getirmiş ve çocukluğundan beri Galatasaray'a sempati duyduğunu itiraf etmişti.

Manchester City'nin ilk Türk kaptanı İlkay Gündoğan, Almanca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca biliyor.

