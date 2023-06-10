SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. İLKAY GÜNDOĞAN kaç yaşında, kimdir? Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu, hangi takımlı? Gözler iki Türk kaptanda!

İLKAY GÜNDOĞAN kaç yaşında, kimdir? Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu, hangi takımlı? Gözler iki Türk kaptanda!

10.06.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkay Gündoğan, Manchester City Inter maçıyla birlikte gündem oldu. Kullanıcılar 'İlkay Gündoğan, Türkçe biliyor mu?, hangi takımlı?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City'nin ilk Türk kaptanı. Yıldız futbolcu, Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığına karşı mücadele edecek. Peki, İLKAY GÜNDOĞAN kaç yaşında, kimdir? Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu, hangi takımlı? Gözler iki Türk kaptanda!

İLKAY GÜNDOĞAN kaç yaşında, kimdir? Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türkçe biliyor mu, hangi takımlı? Gözler iki Türk kaptanda!

İlkay Gündoğan ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde hızlandı. Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da oynanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündoğan, sosyal medyanında gündeminde yer aldı. Kullanıcılar İlkay Gündoğan'ın yaşını ve nereli olduğunu merak ediyorlar. İşte Manchester City'nin ilk Türk kaptanı İlkay Gündoğan ile ilgili bilgiler...

İLKAY GÜNDOĞAN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

24 Ekim 1990, Gelsenkirchen doğumlu olan İlkay Gündoğan, Türk asıllı Alman futbolcudur. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

ezgif.com-webp-to-jpg (22)

lkay Gündoğan, 3 yaşındayken futbola başlamıştır. 2011 yılında Almanya Şampiyonu olan Borussia Dortmund’a 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. İlkay Gündoğan, 1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City’e 25 milyon Euro’ya transfer olmuştur.

b1e6800b7c2a436a9a53c88dbfd19629

İlkay Gündoğan, ırkçılık tartışmaları sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'den sonra dikkatleri üzerine çekmiş, Alman Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağı konuşulurken, Alman Milli Futbol Takımı'nda oynamaktan gurur duyduğunu açıklayarak, Türkiye Milli Futbol Takımı'na geçmeyeceğini açıklamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN TÜRKÇE BİLİYOR MU, HANGİ TAKIMLI?

Bir dönem TRT 1'de yayınlanan Stadyum programına önemli açıklamalar yapan İlkay Gündoğan, Türk milli takımını neden seçmediğine açıklık getirmiş ve çocukluğundan beri Galatasaray'a sempati duyduğunu itiraf etmişti.

ezgif.com-webp-to-jpg (23)

Manchester City'nin ilk Türk kaptanı İlkay Gündoğan, Almanca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve İspanyolca biliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...
Enner Valencia dönemi sona erdi!Enner Valencia dönemi sona erdi!
Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...Finalde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçti...
Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan ligi yaşında maçı maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu

''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu

Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''

Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''

Atatürk Olimpiyat Stadyumunun bu görüntüsüne tepki yağıyor!

Atatürk Olimpiyat Stadyumunun bu görüntüsüne tepki yağıyor!

Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi

Liverpool'un yıldızı Tsimikas'ın menajeri İstanbul'a geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.