İlker Ayrık 'Müstakbel Aile'nin müjdesini verdi

2015 yılında vizyona giren ve 1.014.627 kişinin izlediği Yapışık Kardeşler'in yönetmen ve başrolü İlker Ayrık'tan yeni film projesi: ''Müstakbel Aile''
Yönetmenliğini kendisinin üstleneceği Müstakbel Aile'de İlker Ayrık'ın dışında bir çok ünlü isim yer alacak.
Kayınpeder damat ilişkisini konu alan Müstakbel Aile; damadın kayınpeder ile bir araya gelişi ve düğün öncesinde kendini kayınpedere sevdirmek için başından geçen komik olayları konu alıyor.
Aynı zamanda bir yol hikayesi olan komedi filminin, 14 Şubat'ta sinema severlerle buluşması planlanıyor.
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