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  4. İlker Kaleli sevgilisi Sıla için evini tadilata soktu! Bakın ne kadar masraf çıktı

İlker Kaleli sevgilisi Sıla için evini tadilata soktu! Bakın ne kadar masraf çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 13:14
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3 yıldır İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Birlikte yaşayan çiftten Kaleli evini sevgili için tadilata soktu. Yakışıklı oyuncu kesenin ağzını açtı.

İlker Kaleli sevgilisi Sıla için evini tadilata soktu! Bakın ne kadar masraf çıktı

İlker Kaleli ve Sıla aşkı tam gaz devam ediyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift evlenecek mi merak ediliyordu.

Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli ile aralarında evlilik konuşmadıklarını ve hayatı akışında yaşamayı sevdiğini belirtip; "Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz" demişti.

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Birlikte yaşayan çiftten Kaleli sevgilisi için harekete geçti. İlker Kaleli sevgilisiyle yaşadığı ev için bir iç mimarla anlaştı.

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Posta'nın haberine göre; şarkıcının zevkine göre evini yenileyecek. Evinin masrafının eşyalarla birlikte 2 milyon TL'ye yaklaştığı iddia edildi.

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