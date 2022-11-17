İlker Kaleli ve Maggie Civantos başrollerde! İspanyol dizisi Türk Tutkusu'ndan ilk kare geldi

Poyraz Karayel ve Öğretmen gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İlker Kaleli, Antena 3 için çekilden 'La pasión Turca' (Türk Tutkusu) dizisiyle Avrupa'ya açılıyor. İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile başrollerde oynayan İlker Kaleli ilk set gününe çıktı.

Türk Tutkusu'nun çekimleri Kilyos'ta başladı. İstanbul’da çekim yeri olarak Kilyos ve Balat bölgesini tercih eden İspanyollar dizinin Türkiye’deki bazı sahnelerini de Bursa da tamamlayacaklar. Dizinin çekimleri daha sonra Madrid'de devam edecek.

İlker Kaleli’nin Yaman adında bir antikacıyı, Maggi Civantos’un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia’yı oynadığı dizi Türkiye İspanya hattında geçen meacera, aksiyon ve tutkulu aşk konularını işliyor.

İlk etapta Avrupa ve tüm Amerika ülkelerinde yayınlanacak dizinin daha sonra dijital platformlar aracılığı ile diğer ülkelere ulaşması planlanıyor.

TÜRK TUTKUSU DİZİSİ HAKKINDA

'Türk tutkusu', ünlü yazar Antonio Gala'nın 1993 yılında yazdığı popüler aynı adlı oyunun uyarlamasıdır. Her biri 50 dakikalık altı bölümden oluşacak olan kurgu, İspanyol Güzel Sanatlar profesörü Olivia ve onun Türk sevgilisi Yaman'ın çılgın bir aşk ve tutku hikayesini iki aşamada anlatacak.

İSTANBUL'DA BAŞLAYIP MADRİD'DE DEVAM EDEN HİKAYE

Parlak bir profesyonel kariyere sahip İspanyolca Güzel Sanatlar öğretmeni Olivia, intihara teşebbüs ettikten sonra İstanbul'daki bir hastanede komadan uyanır. Orada, Olivia'nın Türk sevgilisi Yaman ile bir sanat kaçakçılığı ağında yaptığı işbirliğini araştıran bir müfettişin sorularını yanıtlar.



Kahramanın hikayesi, Yaman'la yaşadığı ve İspanya'daki yaşam projesini terk etmesine neden olan ezici tutkuyu iki aşamada yeniden kurguluyor. Olivia'nın her zaman doğruyu söylemediği, Türkiye'de kalışını ve adamın tehlikeli işine katılımını çevreleyen gizemi körükleyen bir hikaye.

Hapisten çıkmak ve yetkililerden korunmak için Olivia, Yaman'a dönmeli ve polise hareketlerini bildirmelidir.