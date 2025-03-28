İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine özel ara tatil dergisi: "Arada 1" yayında

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ara tatil dönemini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmesi için "Arada 1" adlı dijital dergiyi erişime sundu. 29 Mart - 6 Nisan tarihleri arasındaki tatil sürecinde, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayacak zengin içerikler bu dergide bir araya getirildi.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle hazırlanan "Arada 1" dergisi, ara tatil boyunca ailelere çocuklarıyla birlikte uygulayabilecekleri çeşitli etkinlik önerileri sunuyor. Bu etkinlikler, hem eğlenceyi hem de öğrenmeyi bir arada barındırarak tatilin verimli geçmesine katkı sağlıyor.

BECERİ GELİŞTİREN OYUNLAR

Dergide yer alan oyunlar, öğrencilerin zihinsel yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Konsantrasyon, strateji oluşturma, problem çözme ve analitik düşünme gibi becerileri destekleyen bu oyunlar, çocukların gelişimine önemli bir katkı sunuyor.

KÜLTÜREL DEĞERLER VE RAMAZAN COŞKUSU

"Arada 1", geleneksel değerler ve milli kültürü yansıtan içeriklerle dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı’nın sevgi ve neşe dolu atmosferini aktaran dergi, köklü aile yapısının geleceğe taşınmasının önemini vurguluyor. Bu sayede öğrenciler, kültürel mirasla bağ kurma fırsatı buluyor.

DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİM İÇİN ŞARKILAR

Dergi, empati, farkındalık ve bireysel farklılıklara saygı gibi değerleri pekiştirmek amacıyla Türkçe ve İngilizce şarkılarla zenginleştirildi. Özel olarak bestelenen bu şarkılar, öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimine destek olmayı hedefliyor.

OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİNE ÖZEL İÇERİKLER

Arada 1"de, gelenekleri, millî ve kültürel değerleri, Ramazan Bayramı'nın neşesi ve coşkusunu yansıtan içeriklerle, köklerden beslenen, geleceğe ışık tutan aile yapısının önemine vurgu yapılıyor.

Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştiren etkinliklere de yer verilen dergide, ramazan manileri ve bilmeceleri gibi ramazan ayına özel içerikler yer aldı.

Bu dergi ile Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatili öğrenciler ve aileler için hem eğlenceli hem de öğretici bir fırsata dönüştürmeyi amaçlıyor.