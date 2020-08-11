İltifat sözleri: Birbirinden güzel iltifat sözleri

İltifat etmek, güçlü bağların kurulmasını sağlar. Sevdiklerinize iltifat sözleri söylemeniz onları mutlu eder. Hem iyi hissetmek hem de karşınızdakini sevindirmek istiyorsanız bu iltifat sözleri tam size göre. Buyurun başlayalım.
Birbirinden etkileyici iltifat sözleri ile daha önce hiç duyulmamış iltifatlar edebilirsiniz.
Bir gülümse bana, o eşsiz gülüşünle güneş açsın hayatımda.
Seni seviyorum ama sen öyle alelade sevilecek birisi değilsin. Sevgilerin en güzelini hak ediyorsun sen, bunu anlatmaya ne kelimeler yetiyor ne de gücüm.
Nasıl anlatsam seni sana? Gökyüzü gibi gözlerinde kaybolabiliyormuş insan.
Seni görene kadar dünyadaki bütün güzellikleri gördüm sanırdım. En güzeline sende şahit oldum.
Sen varsın, bundan güzel bir teselli var mı dünyada?
Evimsin sen benim. Öyle sıcak, öyle samimi, öyle içten ve öyle huzurlusun ki.
Sen uyuduğunda dünya duruyor sanki, gün senin uyandığında başlıyor. Senin güzelliğini gören güneş doğmaya utanıyor.
Biraz güler misin? Böyle bir gülüş karşısında insanda ne dert kalır ne tasa.
Gözlerimin gördüğü en güzel şey sensin.
Sesini duydum, huzura kavuştum.
Ben şair değilim. Senin varlığın şiir.
O çocuklukların, her şeye heyecanlanışın... Sen içimdeki çocuğun en güzel nedenisin.
Öpüyorum ucu bucağı olmayan deniz gibi gözlerinden.
Sen olsan yanımda, bir de gün batımı olsa. İki harika manzara olsa yanımda.
Uzat bana ellerini, ihtiyacım olan bütün güç onlarda. Senin gücünle güçleneyim ben de.
Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş, ben buna ilk kez şahit oluyorum.
Sen benim yeniden kendime gelişim gibisin. Seni görmek sarsıyor insanı, insan yeryüzünde melek görüyor sanki.
Seninle konuşmak dünyanın en güzel şarkısını dinlemek gibi.
Sevgilinize söyleyeceğiniz iltifat sözleri ile size her gün yeniden aşık olmasını sağlayabilirsiniz.
''Sevgilim'' nasıl anlamlı bir söz şimdi, nasıl kıymetli benim için bir bilsen. O tatlı sesinden duymak bu kelimeyi öyle değerli ki.
Sen gel sevgilim, dünyanın geri kalanı olmasa da olur. Sen tüm dünyaya bedelsin.
Sen hayatın bana verdiği en güzel armağansın.
Çok şanslıyım, hatta sanki dünyanın en şanslı insanıyım. Sen yanımdasın çünkü. O güzel kalbinle beni seviyorsun çünkü.
Otur karşıma gönlü güzelim. Gözlerin değsin gözlerime. Gönlünün güzelliğini göreyim gözlerinde.
Ben bu karanlık dünyada ışığımı buldum. Beni ve tüm hayatımı aydınlatacak kadar güçlü sendeki ışık.
Sen en güzel hayalsin ve ben o hayalin içinde kayboluyorum.
Bu yeryüzünde sevilmeye dair her şey sende toplanmış.
Yüreğimde sen varken ben her şeye katlanabilirim. Senin varlığın bile şükür sebebim.
İyi ki dememin sebebisin, hiç gitme. Hep benimle kal.
Dışarıda bahar havası, kuş cıvıltısı... Yüreğimde kelebekler uçuşturan sevdan ve en güzel çiçekten bile güzel yüzün.
Kısa iltifat sözleri ile sözcük olarak az, anlam olarak derin iltifatlar edebilirsiniz.
Ay güneşe tutuldu, ben de sana. Güneşim oldun bir anda. Hayat veriyorsun her tarafa.
Sen benim masalımsın. Masallar kadar büyüleyici ve hiç bitmesini istemediğimsin.
Her şey çirkinken sen nasıl bu kadar güzelsin?
Sen bu dünyada gülüşü olan tek manzaramsın.
Sen geldin ve benim mucizem gerçekleşti. Senden âlâ mucize mi var dünyada?
Gözlerin, sesin, gülüşün, saçların, ellerin... Nasıl her şeyinle bu kadar mükemmelsin?
Benim sadece seninle olmaya ihtiyacım var. Her şey sende toplanmış.
Benim bütün hevesim sende. Seninle ilgili her şey heyecanlandırıyor beni.
Arkadaşlarınıza, kankalarınız için birbirinden anlamlı iltifat sözleri ile dostluğunuzu daha da kuvvetlendirebilirsiniz.
Sen benim ikinci ailemsin, hiç gitmezsin biliyorum.
Nasıl başarıyorsun bunu? Elinin değdiği her şey nasıl böyle eğlenceli oluyor?
Sırtımı dayadığım insansın sen. Gördüğüm en güçlü insansın.
Sen varsan ben daha güçlüyüm. Senin yanındayken hep güvendeyim dostum. Bir insanın sahip olabileceği en iyi dostsun sen.
Seninle gülmeyi hiçbir şeye değişmem. Öyle içten öyle samimisin ki.
Bana verilmiş en güzel armağansın sen canım kankam.
Seninle yaptığım her şey, gittiğim her yer çok daha anlamlı arkadaşım. Sen her şeye anlam katıyorsun.
İyi ki varsın arkadaşım, iyi ki tanımışım seni. Sen bana gerçek dostluk nasıl olur onu gösterdin.
Sen gerçek sevginin en güzel kanıtısın.
Zor zamanlarımda sığındığım limansın sen kardeşim.
Etkileyici uzun iltifat sözleri ile kelimelerin gücünü karşınızdaki kişiye yansıtabilirsiniz.
Hayatıma kattığın her şey için binlerce kez teşekkür ederim. Ben sayende daha iyiyim artık, daha merhametliyim. Bir çocuk gülümsemesi mutlu edebiliyor artık beni, bir sözünle dünyam güzelleşiyor.
Gözlerinden öpüyorum seni, böyle güzel bakan bir çift göze insan bakmaya kıyamıyor.
Saatlerim, haftalarım, aylarım, yıllarım seninle geçsin istiyorum. Sensiz bir saniyem geçmesin. Güne seninle başlayıp günü seninle bitireyim istiyorum. Senin güzelliğini bir saniye görmesem her yer siyaha boyanıyor sanki.
Dünyanın en kötü yerinde olalım ya da dünyanın en güzel yerinde. Ne fark eder ki? Sen benimleyken bir toprak parçası üzerinde olalım, ne fark eder? Senin yanındaysam her yer dünyanın en güzel yeri zaten. Sen güzelleştirirsin her yeri.
Seni çok seviyorum. Seni sen olduğun için, kendin gibiyken en güzeli olduğun için seviyorum. Seni doğal olduğun için seviyorum.
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