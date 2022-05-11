İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması: Beni de üzdü ama...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Karadeniz turu gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Nagehan Alçı‘yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında büyük tepki göstermişti. İmamoğlu ise gelen eleştirilere "Vız gelir tırıs gider" sözleri ile karşılık vermiş ve polemik daha da büyümüştü.

Daha önce İmamoğlu'na desteklerini gizlemeyen Şahan Gökbakar,

Gökhan Özoğuz, Hayko Cepkin ve Nilgün Belgün söz konusu fotoğraf karesi ve yapılan açıklamaya tepki göstermiş hatta Fazıl Say "Savunduğum için toplumdan özür dilerim" demişti.

İLYAS SALMAN'IN 'İMAMOĞLU' AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuyla ilgili bir yorumda oyuncu İlyas Salman'dan geldi.

Salman "Evet, o karede Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama "Erdoğan'a karşı necefli maşrapaya bile oy veririm." demekten "İmamoğlu benim için bitmiştir." demeye çok hızlı savrulmadık mı?" dedi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK Mİ VERDİ?

Salman sözlerinin devamında "Hiç hata yapma kredisi tanımadığımız birini gerçekten desteklemiş sayılır mıyız?" ifadelerine yer verdi.

Salman'ın tweeti kısa sürede 20 bini aşkın beğeni alırken yüzlerce kullanıcıdan tweete yanıt geldi.

Söz konusu fotoğraf karesiyle ilgili ünlü isimlerden İmamoğlu'na tepki gelmişti. İmamoğlu'na demediğini bırakmayan Fazıl Say "Ekrem İmamoğlu'na özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim." demişti.

Say "Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım" ifadelerini kullanmıştı.

Şahan Gökbakar ise, İmamoğlu'nun tavrına, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "Vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil"e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???" paylaşımı ile tepki göstermişti.

"Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı" diyen Hayko Cepkin ise "Kimse sandık başında saatlerce uykusuz şu resmi görmek için beklemedi. Miting gazı ile şöyle bir 'üstten bakış' hali deseek... Ne mitingler doldurup milletin önüne çıkamayanlar gördük.Kırılan kalpler alınan ahlar ile zor onarılır" demişti.

Gökhan Özoğuz ise "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!" diye konuşmuştu.

Nilgün Belgün ise "Şimdi bir şekilde oraya çağırılmış her kimse arkasından konuşmak da yakışmazdı kendisine. Onun için de müdafa eder gibi oldu. Avukatı değilim yine benim düşüncem.Ama vız ve tırıs olmadı.Herhalde asabı bozuk… İyi geceler" demişti.



