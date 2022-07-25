İlyas Salman: Yaşadıklarım beni Tanrı tanımaz hale getirdi, cennetlik bir kulum çünkü kimseye acı çektirmedim

Usta sanatçı İlyas Salman, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programına konuk oldu. Aile yaşantısından bahseden Salman, 7 kardeşini korkunç şekilde kaybettiğini anlattı.

"2,5 YAŞINDAKİ KARDEŞİMİN GÖZLERİMİN ÖNÜNDE YANDI"

İlyas Salman, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Salman şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yaşasalardı 11 kardeş olacaktık. 7 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldüler. 0 ila 2,5 yaş arasında. Verem, kıtlık, kıran, boğmaca, nezle... Hepsinin en büyüğü ben olduğum için de ölümlerini gördüm. Bu travmayı anlatmak için hiçbir lisan yetmez. Şu anda 3 kardeşiz. Birini de 3 yıl önce beyin kanamasından kaybettik. Acılar içinde geçmiş bir çocukluk yaşadım. Her kardeşle ölen kardeşin arasında 1 yaş anca vardı. Aile planlanması yoktu ve hiçbir şey düşünmeden çocuk yapılırdı sürekli. En büyükleri de bendim. Ben 3,5 yaşındayken 2,5 yaşındaki kardeşim gözlerimin önünde yandı."

"ANNEM VE BABAM ÇOK İNANÇLI İNSANLARDI"

"Beni yaşadıklarım Tanrı tanımaz hale getirdi. Benim annem ve babam çok inançlı insanlardı. Onların inançlarına hiçbir zaman saygısızlık etmedim, bugün de inanan kimseye saygısızlık etmedim. Onlar da bana inancım yönünde özgürlük tanısınlar diye düşünüyorum. Keşke olsa diye düşündüğüm oldu. 4 dinin hepsini okumaya çalıştım, Kuran-ı Kerim'i de okudum. İnsanların dine gerçekten inanırsa bozulmadan yaşaması gerektiğini düşündüm.

"KEŞKE TANRI VE CENNET OLSA"

Sunucu Kalaycıoğlu'nun "Bence sen Allah'a herkesten fazla inanıyorsun ama hayal kırıklığına uğramışsın. Ya Tanrı gerçekten varsa?" sorusuna ise Salman "O zaman Tanrı'dan ve inanan insanlardan özür dilerim. Bu açıdan yaklaştığım düşündüğüm oldu ama çıkar yol bulamadım. Keşke olsa diye düşündüğüm oldu, keşke cennet olsa. Çocukluk yıllardan miras kalan ölüm korkum var. Tanrı varsa eğer beni cehenneme göndereceğini düşünmüyorum. Ben direkt cennetlik bir kulum çünkü kimseyi aldatmadım, kimseye acı çektirmedim, kimseye yalan söylemedim. Keşke olsa da inansam diyorum" şeklinde yanıt verdi.



