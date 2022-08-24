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İmam Halil Konakcı bu defa Cem Yılmaz'ı hedef aldı: Bunu söyleyen de, alkış tutan da...

24.08.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camii imamı Halil Konakcı'nın sosyal medya üzerinden yayınlanan vaazları gündem olmaya devam ediyor. Tartışmalara yol açan konuşmalar yapan Konakcı, Cem Yılmaz'ın esprisini hedef aldı. "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar" diyen Konakcı, söz konusu esprilere gülenlerin de alkışlayanların da dinden çıktığını iddia etti.

Daha önce sanatçılar, dövme yaptıranlar ve kıyafetleri yüzünden kadınlarla ilgili açıklamalarıyla tartışmalara neden olan imam Halil Konakcı bu defa Cem Yılmaz'ı hedef aldı.

"DİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

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ŞARKILARI DA HEDEF ALDI!

Konakcı konuşmasının devamında Türk Sanat Müziği'ndeki bazı parçalarda geçen sözleri dinleyenlerin ve o sözleri yazanların dinden çıktığını ileri sürdü.

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Konakcı şunları söyledi:
"Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz halil konakçı
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