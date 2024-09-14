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  4. İmam nikahlı sevgilisiyle yeniden barışmıştı! Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ayrılık nedenini açıkladı

İmam nikahlı sevgilisiyle yeniden barışmıştı! Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ayrılık nedenini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.09.2024 12:34
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yeniden barışmıştı. Bu defa Serdar Ortaç sayesinden bir araya geldiklerini söyleyen ikiliden Gülseren Ceylan ayrılık nedenini anlattı.

İmam nikahlı sevgilisiyle yeniden barışmıştı! Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil ile ayrılık nedenini açıkladı

MYNET-Bir süredir aşkları ile magazin manşetlerinden düşmeyen Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. İkilinin ayrılığı uzun sürmedi ve Ceylan ve Erbil yeniden barıştı.

Barışmalarının Serdar Ortaç sayesinde olduğunu söyleyen Erbil, "Serdar ikimizi de aradı ve 'Birbiriniz olmadan yapamazsınız' dedi. Ben de 'Gülseren olmadan olmuyor' dedim" ifadelerini kullandı.

erbil ceylan

AYRILIK NEDENİNİ ANLATTI

Gülseren Ceylan ise ayrılık nedenini anlattı. 'Sadece iki kez ayrıldık' diyen Ceylan şöyle konuştu;

ceylan erbil

'Zaten insanlar birbirine tahammül edemiyor. Ben de genç olduğum için hemen tamam, bitti ben gidiyorum diyorum. İki gün sonra özlem olunca...'

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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