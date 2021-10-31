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İmamoğlu, Galatasaray’ın maçını ilk kez stadyuma giden kız çocuklarıyla birlikte izledi

31.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Galatasaray ile Gaziantep FK'nin karşılaşmasını NEF Stadyumu'nda ilk kez maça giden 9 kız çocuğuyla birlikte takip etti.

İmamoğlu, Galatasaray’ın maçını ilk kez stadyuma giden kız çocuklarıyla birlikte izledi

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK'nin karşı karşıya geldiği maçı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu NEF Stadyumu’nda takip etti.

İBB Başkanı'na eşi Dilek İmamoğlu ve ilk kez maça giden 9 kız çocuğu eşlik etti.

“HİÇ MAÇ İZLEMEMİŞ ÇOCUKLARIMIZI STATTA AĞIRLIYORUZ”

Tribünden bir fotoğrafını paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, “İlk kez maça gittiler, locada izlediler. Galatasaray Spor Kulübü iş birliği ile hiç maç izleme olanağı bulamamış çocuklarımızı statta ağırlamaya devam ediyoruz. Bu gece 9 kız çocuğumuz Dilek İmamoğlu’nun misafiriydi, hem İlham Veren Adımlar kitabına sahip oldular hem maç keyfi yaşadılar” dedi.

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN GALATASARAY’A TEŞEKKÜR

Dilek İmamoğlu ise, “Farklı ilçelerden misafir ettiğimiz kız çocuklarımızla maçı tribünden izlemenin heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımıza hayallerinin peşinden koşarken mücadele ruhlarını hiç kaybetmemeleri için İlham Veren Adımlar kitabımızı hediye ettik. Galatasaray Spor Kulübü’ne de bu imkan için teşekkürler” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Galatasaray Futbol Kulübü Gaziantep FK
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