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İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması! 'Buradan RTÜK'e ve Yıldırım'a sesleniyorum'

okan.akin okan.akin
HABER  | 13.06.2019 21:55 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılması teklifinde bulundu.

Bahçelievler'deki bir programı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Münazarada programın ortasında bir ara verileceği hususu bana iletildi. Yanılmıyorsam 10 dakika kadar reklam arası olacak. Buradan RTÜK'e ve rakibim Yıldırım'a da sesleniyorum. Aklıma Mehmetçik Vakfı geldi. Başka kurumlar da eklenebilir. Bu münazara esnasında tüm TV'lerde oluşacak reklam gelirlerini, uygun görülecek kamu yararına güzel hizmetler yapan vakıf ya da derneklere bu anlamdan dağıtılması konusunda bir sesleniş yapmış olayım.

bbbi

"SAYIN YILDIRIM'IN DA OLUMLU KARŞILAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu seslenişi Sayın Yıldırım'ın da olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Eğer öyle bir reklam arası oluşursa, RTÜK'ün yetkisi dahilinde ise, ya da bu konuda genel bir anlaşma sağlanırsa, tüm kanallardaki reklam gelirlerinin, bu anlamda fayda sunan kurumlara dağıtılması konusundaki teklifimi buradan iletmiş olayım. Sayın Yıldırım'ın da buna, 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
chp ekrem imamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi ortak yayın

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
reklam kokan hareketler bunlar
Adam Adam...
Teklifi kabul etmez. Daha sonra kendi teklif eder. Biz yaptık der :)
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