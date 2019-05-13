CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün bir vatandaşın, "Seçim neden iptal edildi?" şeklindeki sorusuna AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt vermesine, sahur vakti evinin mutfağında çektiği videoyla tepki gösterdi.

Evinin mutfağında çekitiği videoya, “Sahurda konuşmak pek adetim değil” diyerek başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

Gerçekten canım çok sıkkın. Rakibime soruyorlar, ‘Seçim niye iptal edildi’ diye, ‘Çaldılar’ diyor. Daha korkuncu ne biliyor musunuz, 3-4 yaşındaki çocuklara ‘çaldılar’ dedirterek kampanya yapıyorlar, o günahsız, pırıl pırıl çocuklara. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Başkanlık ne ki, ben her şeyden önce 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin! Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun! Ve hepinizi Allah’a havale ediyorum. Şu Ramazan ayında yalanla, iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah’a havale ediyorum. Başkan olursun, Bakan olursun Meclis Başkanı olursun ama… Neyse. Babamın güzel bir lafı vardır, ‘Doğruluk ve dürüstlük, insanı mutlu eder’, inşallah siz de bir gün mutlu olursunuz.

Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama ... pic.twitter.com/aAyLOrk7HL — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 12 Mayıs 2019



