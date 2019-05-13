Mynet Trend

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a "Çünkü çaldılar" tepkisi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.05.2019 08:04 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın, seçimlerin neden iptal olduğunu soran bir vatandaşa 'Çünkü çaldılar' diye yanıt vermesine tepki gösterdi. İmamoğlu Twitter'da paylaştığı videoda, "Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama ..." dedi.

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a "Çünkü çaldılar" tepkisi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün bir vatandaşın, "Seçim neden iptal edildi?" şeklindeki sorusuna AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt vermesine, sahur vakti evinin mutfağında çektiği videoyla tepki gösterdi.

Evinin mutfağında çekitiği videoya, “Sahurda konuşmak pek adetim değil” diyerek başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

Gerçekten canım çok sıkkın. Rakibime soruyorlar, ‘Seçim niye iptal edildi’ diye, ‘Çaldılar’ diyor. Daha korkuncu ne biliyor musunuz, 3-4 yaşındaki çocuklara ‘çaldılar’ dedirterek kampanya yapıyorlar, o günahsız, pırıl pırıl çocuklara. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Başkanlık ne ki, ben her şeyden önce 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin! Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun! Ve hepinizi Allah’a havale ediyorum. Şu Ramazan ayında yalanla, iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah’a havale ediyorum. Başkan olursun, Bakan olursun Meclis Başkanı olursun ama… Neyse. Babamın güzel bir lafı vardır, ‘Doğruluk ve dürüstlük, insanı mutlu eder’, inşallah siz de bir gün mutlu olursunuz.


Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili olay yaratan tweetMHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili olay yaratan tweet
Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyorMeteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu binali yıldırım seçim istanbul seçim

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Okuyucu Yorumları 80 yorum
adam çaldılar dedi sen niye üstüne alından senin gidip sandıktan oy çalacak halin yok ama 15 bin yazılmayan oy nereden çıktı bunun açıklamasını yapacaksınız o halde İmam efendi yada ar edip susacaksınız..
@moland bana bak senin akp den nemalandığın bariz belli çalmayı her koşulda sizler çok iyi biiyorsunuz o yüzden çalamadınız bu seçim kudurdunuz 23 haziranda bende sandıktayım varsa yüreği olan akp li mhp li benim sandığımda çalmaya yeltensin varsa o yürek!...
Hırsızlık var niye mi; İstanbul'daki itirazların ardından farkın 29 binden 13 bine düştü "Sadece yüzde 10'u sayıldı. Yüzde 90'ı sayılmadı. İki siyasi parti giriyor. Cumhuriyet Halk Partisinin adayı da AK Parti'nin adayı da... Eğer 29 binden aşağıya düşecekse hemen hemen aynı düşecekler çünkü yüzde 50 birisi oy almış, yüzde 50 da birisi oy almış. Ama hep eksilen bizden ve itiraz ettiğimizde tamamlanan da bizden oldu. 29 binden 13 bine. Sadece yüzde 10'u açıldı sandıkların! Yani ÇALDINIZ! Bunun lamı cimi yok.
@moland birde bu müptezel çıktı lüx düşkünü solcu modeli bunlar giyime kuşama vakit-para ayırmaktan belediyeyi pislik götürür . zaten bu tip insanların çalışacağına 5 yaşındaki cocuk bile inanmaz ..
keşke gram beynin olsaymış
su konusma sekline bakinca ar edecek insan sensin saygi saygi saygi sen binali beyede bu sekilde hitap edenilirmisin et bakalim neler olur
oğlum şerefin yok anladıkta aklı nerde bıraktın ahaber de mi
ampüle bas diye reklam yapanlar bastı o oylar İPTALdi yine sayıldı önce araştır
@moland lan gevşek ysk bile oy çalındı diye tekrar kararı vermedi seçime,salak salak konuşmayın..
şov yapma imam senin sabırla oruçla ne işin olur sahurda konuşmak adeti değilmiş falan filan sırf bu videoyu çekmek için sahura kalkmış görüntüsü veriyosun
@moland Bunun açıklamasını yaptılar dostum A haber yayınlamamıştır. oy kullkanmayı bilmeyen bir seçmene bas ampüle dersen o da onu yapar mührün basılması gereken yer ampül değil yuvarlak bir bölme var oraya basın bu seferki bir daha seçim yapmayalım.
HERŞEYE İNAT HERKESE İNAT #HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK# EKREM ABİ.
Her seçim aynı terrane sonra fısss sönüyorsunuz. Bu seçimde de çalarak ateşiniz 1 ay yandı sonra yine fıss.
helal olsun imamoğlu sabret Allah seninle hak ettiğini alacaksın bunu tüm milletin temennisi korkma cebanı Allah doğrunun iyiynini yanında dikenli yollar elbette olacak oda senin imtihanının ama 82 milyona güven veren bir yapın var işte zulüm partisi akp en çok bundan korkuyor
@can_murat_s3 ya kardes imamoğlunun ne işi olur allah ile geç onu papazların heykelini diker o herif
@can_murat_s3 Fetöcüler pkklılar türkiye düşmanı devletlerle şeytanla beraber olsun...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis dakikalarca kovaladı, araçtaki silah oyuncak çıktı

Polis dakikalarca kovaladı, araçtaki silah oyuncak çıktı

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili tartışma yaratan 'Cem Yılmaz' tweeti

MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili olay yaratan tweet

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı! Pes dedirten sebep!

Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı!

Kılıçdaroğlu Ayşe Öğretmenin Anneler Günü'nü kutladı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ayşe öğretmen' sürprizi!

Mesaide uyuyunca, amiri fotoğrafını çekti tazminatsız kovuldu!

Mesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.