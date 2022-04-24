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Iman Casablanca kimdir? Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu ile aşk yaşadığı söylenen Iman Casablanca aslen nereli ve kaç yaşında?

24.04.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz'ün geçtiğimiz dönemde boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu ile birlikte olduğu iddia edilen Iman Casablanca'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Arama motorlarında "Iman Casablanca kimdir?" sorusu sorgulanmaya başlandı. Peki Iman Casablanca kimdir? Iman Casablanca aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Iman Casablanca kimdir? Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu ile aşk yaşadığı söylenen Iman Casablanca aslen nereli ve kaç yaşında?

Ünlü model ve oyuncu Iman Casablanca'nın hayatı merak ediliyor. Ünlü ismin Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen ismin memleketi ve yaşı gibi konular araştırılıyor. Peki Iman Casablanca kimdir?

IMAN CASABLANCA KİMDİR?

1999 senesinde Fas'ta dünyaya gelen Iman Casablanca'nın babası komiser, annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyümüş olan Iman Casablanca Fas'ta matematik mühendisliği okumasının yanı sıra Fransızca, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere toplamda dört dil bilmekte.

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Matematik mühendisi olan Iman Casablanca 2018 senesinde Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır. Fakat dünya onu Best Model of the World 2018 birincisi olmasıyla tanımıştır.

IMAN CASABLANCA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

İman-Casablanca

Iman Casablanca ayrıca "Yasak Elma", "Uykusuzlar Kulübü" ve "Baraj" gibi birçok dizide rol almıştır.

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Petek Dinçöz
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