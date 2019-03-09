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IMDb Mart 2019 verilerine göre en popüler diziler!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 09.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Dizi izlemek isteyip seçemeyenler için IMDb'nin en popülerler listesi karar vermek için yardımcı olabilir.

İşte IMDb'nin mart ayı verilerine göre en popüler 50 dizi...

En popüler yabancı diziler

Oscars (2019) 5,3

Oscars (2019) 5,3

The Widow (2019) 7,0

The Widow (2019) 7,0

Cinayetten Paçayı Kurtarmak (2014) 8,2

Cinayetten Paçayı Kurtarmak (2014) 8,2

I Am the Night I Am the Night (2019) 7,4

I Am the Night I Am the Night (2019) 7,4

Tuhaf Şeyler (2016) 8,9

Tuhaf Şeyler (2016) 8,9

Breaking Bad (2008) 9,5

Breaking Bad (2008) 9,5

Homeland (2011) 8,3

Homeland (2011) 8,3

Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,0

Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,0

American Gods (2017) 8,0

American Gods (2017) 8,0

A Million Little Things (2018) 7,9

A Million Little Things (2018) 7,9

Mr. Robot (2015) 8,6

Mr. Robot (2015) 8,6

Arrow (2012) 7,7

Arrow (2012) 7,7

Lucifer (2015) 8,2

Lucifer (2015) 8,2

The OA (2016) 7,7

The OA (2016) 7,7

The Expanse (2015) 8,4

The Expanse (2015) 8,4

This Is Us (2016) 8,7

This Is Us (2016) 8,7

The Good Doctor (2017) 8,3

The Good Doctor (2017) 8,3

Titans (2018) 8,1

Titans (2018) 8,1

Criminal Minds (2005) 8,1

Criminal Minds (2005) 8,1

The Enemy Within (2019) 6,9

The Enemy Within (2019) 6,9

Sıkı Dostlar (1994) 8,9

Sıkı Dostlar (1994) 8,9

NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,8

NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,8

The Flash (2014) 7,9

The Flash (2014) 7,9

Workin' Moms (2017) 6,1

Workin' Moms (2017) 6,1

Peaky Blinders (2013) 8,8

Peaky Blinders (2013) 8,8

You (2018) 7,9

You (2018) 7,9

The Office (2005) 8,8

The Office (2005) 8,8

The Blacklist (2013) 8,1

The Blacklist (2013) 8,1

Riverdale (2016) 7,4

Riverdale (2016) 7,4

Gotham (2014) 7,9

Gotham (2014) 7,9

Star Trek: Discovery (2017) 7,4

Star Trek: Discovery (2017) 7,4

Suits (2011) 8,6

Suits (2011) 8,6

Doğaüstü (2005) 8,5

Doğaüstü (2005) 8,5

The Big Bang Theory (2007) 8,2

The Big Bang Theory (2007) 8,2

The Punisher (2017) 8,6

The Punisher (2017) 8,6

Kara Ayna (2011) 8,9

Kara Ayna (2011) 8,9

Vikingler (2013) 8,6

Vikingler (2013) 8,6

Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,4

Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,4

The Orville (2017) 7,9

The Orville (2017) 7,9

Russian Doll (2019) 8,1

Russian Doll (2019) 8,1

Utanmaz (2011) 8,7

Utanmaz (2011) 8,7

Sex Education (2019) 8,4

Sex Education (2019) 8,4

Grey's Anatomy (2005) 7,6

Grey's Anatomy (2005) 7,6

Dirty John (2018) 7,2

Dirty John (2018) 7,2

Whiskey Cavalier (2019) 7,0

Whiskey Cavalier (2019) 7,0

Doom Patrol (2019) 8,6

Doom Patrol (2019) 8,6

True Detective (2014) 9,0

True Detective (2014) 9,0

Taht Oyunları (2011) 9,5

Taht Oyunları (2011) 9,5

The Umbrella Academy (2019) 8,3

The Umbrella Academy (2019) 8,3

Yürüyen Ölüler (2010) 8,3

Yürüyen Ölüler (2010) 8,3
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