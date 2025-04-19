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Immobile'den flaş paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.04.2025 11:36
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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İtalyan golcü Ciro Immobile'den, flaş bir paylaşım geldi. Tecrübeli ismin bu gönderisiyle, başkan Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt verdiği belirtiliyor.

Immobile'den flaş paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan transfer ettiği Ciro Immobile bu sezon beklentilerin altında kaldı.

ADALI AYRILACAK DEMİŞTİ

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Tecrübeli oyuncu siyah beyazlılarda 36 maçta 15 gol atarken, 3 asist yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile'nin gelecek sezon takımda olmayacağını açıklamıştı. Adalı açıklamasında, "Ben Immobile'nin gelecek sezonun da parasını isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Immobile dünyada tanınan, bilenen bu noktadan sonra paramı vermezseniz gitmem, gidecekse tabii... Ben son 2 maçtan umutluydum. Olmadı, şanssız bir dönem de olabilir. Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok. Olsa zaten herkesin haberi olur." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN KALACAĞINI DUYURDU!

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İtalyan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı açıklamada gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı. Immobile, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Ciro Immobile beşiktaş futbol
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