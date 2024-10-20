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Immobile gol sayısını 8’e çıkarttı ve gol krallığındaki yerini kordu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.10.2024 18:32
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Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Konyaspor karşısında kaydettiği golle Süper Lig’deki gol sayısını 8’e çıkarttı.

Immobile gol sayısını 8’e çıkarttı ve gol krallığındaki yerini kordu!
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda İtalyan santrfor Ciro Immobile rakip fileleri havalandırdı. Immobile yeşil-beyazlılar karşısında müsabakanın 30. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle Süper Lig’deki gol sayısını 8’e çıkarttı ve krallık yarışındaki yerini korudu.

34 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2’şer, Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında ise 1’er gol kaydetti.

Konyaspor karşısında 11’de sahaya çıkan Immobile, 90 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş
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