İmtihan eş anlamlısı nedir? İmtihanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

Cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler, anlam değişikliği yaşamadan sadece yazım olarak birbirinden farklı kelimelerdir. İmtihanın eş anlamlısı da mevcuttur. Cümle içerisinde imtihan yerine eş anlamlısı kelimeler de kullanılabilir. Dilimize farklı dillerden gelen kelimelerin, dilimizde bulunan kelimelerle anlamlarının benzer veya aynı olmasıyla eş anlamlılık oluşur. Eş anlamlı kelimeler benzer etimoloji geçmişine sahip olabileceği gibi farklı etimolojilere de sahip olabilirler.

İmtihan kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir Arapça "mḥn" kökünden gelen ve zahmet çekme, sınav anlamına gelen "imtiḥān" kelimesinden alıntıdır. Çok uzun zamandır dilimize olan bu kelime Türkçeleşerek "imtihan" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre imtihan kelimesinin anlamı "sınav"dır. Aynı zamanda mecaz olarak "güç, direnme ve dayanışma gerektiren sonucunda deneyim kazandıran zor bir durum" anlamı ada vardır.

İmtihan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İmtihanın eş anlamlısı olan kelime "sınav"dır. Günümüzde özellikle imtihan sözcüğünden ziyade sınav sözcüğünün kullanımı daha yaygındır.

İmtihanın eş anlamları ile örnek cümleler

İmtihan kelimesinin eş anlamı olan, sınav kelimesi ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir:

Matematik sınavı hiç beklediğim gibi çıkmadı.

Hayatta verilecek çok sınav var ve hangisinden başlayacağımı hiç bilmiyorum.

Üniversite sınavı öncesi öğrenciler çok heyecanlıydı.

Her zorluk bir sınavdır.

Öğretmenler sınav öncesi tekrar yapacaklarmış.

Ehliyet için ikinci sınava yarın gireceğim, lütfen bana şans dile.

Coğrafya sınavında kopya çeken öğrenciler, öğretmenleri tarafından yakalanmış.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacakmış?



