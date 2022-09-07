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Bedava eş anlamlısı nedir? Bedava kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farsçayla olan kültürel ve dilsel etkileşimler sonucunda, bedava gibi pek çok kelime dilimize geçmiştir. Zaman içerisinde bedava kelimesiyle eş anlama gelen kelimeler de türemiştir. Bedava kelimesinin eş anlamı nedir?

Bedava eş anlamlısı nedir? Bedava kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bedava kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Aslen Farsçada "bād-āvard" kelimesinden türemiştir. Farsça tamlama olan bu kelime "yel, rüzgâr" anlamına gelen "bād" ve "getirmek" anlamına gelen "āvardan" kelimenin birleşimidir. Dilimizde ilk defa 1400'lü yıllarda "bād-ı hevāya" kullanılmıştır. Türkçeleşerek "bedava" hâlini alması 1800'lü yıllara tekabül eder.

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Bedava ne demek?

Bedava kelimesinin Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre anlamı: "1. Karşılıksız, parasız 2. Emeksiz, caba 3. Çok ucuz 4. Bedavadan 5. Herhangi bir bedel ödemeden." Bedava kelimesi ile şu şekilde cümleler kurabiliriz:

  • Elinde tuttuğu dondurmayı sanırım bedavaya aldı.
  • Hiçbir para vermeden bedava aldığı cipsten hediye çıktı.
  • Adamın birisine kupondan bedava araba çıkmış.
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Bedava kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bedava kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Bu sözcükler:

  • Caba
  • Meccanen, meccani
  • Müft
  • Parasız
  • Beleş
  • Sudan ucuz
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Bedavanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Beleş malı kim sevmez ki ufaklık?
  • Bu mallar da elimizde kaldı artık sudan ucuz veririz hepsini.
  • Parasız pulsuz nasıl yaşanabilir ki bu memlekette?
  • Belediye halk için meccani kurslar açacaktı, ne oldu o iş?
  • Bu çanta benden sana caba olsun.
  • Kahveler müft olsun diye açılışa koşarak gitmişti.
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