Bedava eş anlamlısı nedir? Bedava kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bedava kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Aslen Farsçada "bād-āvard" kelimesinden türemiştir. Farsça tamlama olan bu kelime "yel, rüzgâr" anlamına gelen "bād" ve "getirmek" anlamına gelen "āvardan" kelimenin birleşimidir. Dilimizde ilk defa 1400'lü yıllarda "bād-ı hevāya" kullanılmıştır. Türkçeleşerek "bedava" hâlini alması 1800'lü yıllara tekabül eder.
Bedava kelimesinin Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre anlamı: "1. Karşılıksız, parasız 2. Emeksiz, caba 3. Çok ucuz 4. Bedavadan 5. Herhangi bir bedel ödemeden." Bedava kelimesi ile şu şekilde cümleler kurabiliriz:
Bedava kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Bu sözcükler: