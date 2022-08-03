Akıllı eş anlamlısı nedir? Akıllının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Akıllı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumunun sözlüklerinden bulunabileceği gibi, halk arasında kullanılan cümlelerin, tamlamaların dikkatli incelenmesinde de fark edilir.

Akıllı eş anlamlısı

Kökeni Arapçada bulunan akıl kelimesinin Türkçeye geçmesi ve yeniden türetilmesiyle günümüzde kullanılan bir kelimedir akıllı. Akıllı kelimesi genellikle bahsedilen konunun (durum – eylem – söz - kişi) doğru yapıldığını, tutarlı olduğunu belirtmek için kullanılır. Doğruluğu, tutarlılığı belirtilmek istenen her ne ise bunu akıllı kelimesinden farklı terimlerle de açıklamak mümkündür. Bu farklı kelimeler eş anlamlı olmak durumundadır. Akıllı çocuk demek yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler mevcuttur.

Akıllının eş anlamlısı

Akıllının eş anlamlısı uslu, zeki, ihtiyatlı terimleridir. Akıllı çocuk yerine uslu çocuk – zeki çocuk; akıllıca davrandı demek yerine zekice davrandı gibi eş anlamlı sözcüklerle cümleler kurulabilir. Eş anlamlı kelimeler cümlelere farklı vurgu getirebilir.

Akıllı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Akıllı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tane değildir, uslu ve zeki başta olmak üzere en az iki farklı eş anlamlı kelimesi vardır. Yazılışı farklı anlamı aynı olan bu sözcükler gerekli olan cümlelerde yer değiştirirler.

Akıllı kelimesinin eş anlamı

Şiir, şarkı gibi uyak gözetilen yazım türlerinde eş anlamlı kelimeler hece sayısını ayarlamada işe yarayabilirler. Örneğin üç heceli akıllı sözcüğü yerine, akıllı kelimesinin eş anlamı olan iki heceli uslu kullanılabilir. Hem aynı anlamı vermesi hem de hece sayısına göre yazılan bir şiirde ölçüye uyması bakımından oldukça kullanışlı olur.

Akıllının eş anlamlıları ile örnek cümleler