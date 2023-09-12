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İnanç Konukçu yıllar sonra gelen Behzat Ç itirafıyla şaşırttı! "O sahneyi aslında..."

12.09.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dizi tarihinin en ikonik yapımlarında biri olan Behzat Ç. yıllar önce final yapmış olmasına rağmen hala en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Behzat, Harun, Hayalet ve Akbaba'nın yaşadıklarının anlatıldığı diziyle ilgili İnanç Konukçu'dan şaşırtan bir itiraf geldi.

Star TV'nin en çok izlenen ve hafızalarda silinmez bir yer edinen dizisi Behzat Ç, gündemdeki yerini koruyor. Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konukçu, dizide fenomen haline gelen bir sahne için beklenmedik bir itirafta bulundu.

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Bir Ankara polisiye dizisi olan Behzat Ç, gerek hikayesi gerekse karakterleriyle izleyiciden büyük beğeni topladı.

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Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç'yi canlandırdığı dizi için ''Doğruları başka insanlara yanlış gelen bir adamın hikayesi.'' demişti.

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Bir itiraf da dizinin Hayalet'i İnanç Konukçu'dan geldi. Konukçu dizide ikonikleşen 'Koko Faruk' sahnesinin tamamen doğaçlama çekildiğini ve sahnenin kendiliğinden geliştiğini açıkladı.

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Kokoreççi Faruk isimli şahsı yakalamak isteyen Akbaba ve Hayalet, Faruk'u aramaya çıkarlar.

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Şahsı birine sorup bulduklarında da peşlerinden koşarlar ve Hayalet silah kullanmak yerine ellerini birbirine çarparak silah sesi çıkarır. Sesten korkan Faruk kendisine silah sıkıldı sanır ve diz çöker.

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Ardından Faruk'u yakalayan Hayalet ve Akbaba'nın gülüşleri ise sahnenin doğaçlama olduğunu ortaya çıkarır.

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 2010-2013 yılları arasında Star TV'de, 2019 yılında ise Blu TV'de yayımlanan, Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye, macera, dram, komedi, aksiyon ve gerilim türündeki televizyon ve internet dizisidir.

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Behzat Ç., 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, Cinayet Büro'da görev yapan bir polistir.

Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile Başkomiser olarak kalmıştır. Ekibi ile beraber Ankara'da işlenen cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.

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