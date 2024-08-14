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İnanılır gibi değil! Ronaldo yine rekor kırdı, Jorge Jesus'un tepkisi gündem oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.08.2024 22:24
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Süper Kupa yarı finalinde çıktığı Al Taawon mücadelesinde müthiş bir gol atarken sezona rekorla başladı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan Süper Kupa'nın yarı finalinde Al Nassr ile Al Taawon kozlarını paylaştı. Al-Nassr rakibini 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf olurken, takımının 2. golünü kaydeden Ronaldo attığı golle bir yeni rekora daha imza attı.

Cristiano Ronaldo, yeni sezondaki ilk golünü kaydederken ve bu golle tarihe geçti. Tecrübeli ismin attığı bu gol sonrası tribünden maçı takip eden Al Hilal teknik patronu Jorge Jesus'un tepkisi de gündem oldu.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

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Cristiano Ronaldo, daha önce de kendisine ait olan elinde bulunan futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu olma rekorunu geliştirdi. Ronaldo kariyerinde 896 gol attı.

23 SEZONDUR GOL ATIYOR

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Cristiano Ronaldo, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk oyuncu oldu.

JESUS'TAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

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Süper Kupa'da finale yükselme başarı gösteren Al Hilal'de Teknik Direktör Jorge Jesus, maçı tribünden takip edenlerin arasındaydı.

Jesus, vatandaşı Ronaldo'nun attığı gol sonrası ellerini yüzünü kapatarak dikkat çeken bir tepki verdi.

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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan rekor son dakika ronaldo
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