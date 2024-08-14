İnanılır gibi değil! Ronaldo yine rekor kırdı, Jorge Jesus'un tepkisi gündem oldu!

Suudi Arabistan Süper Kupa'nın yarı finalinde Al Nassr ile Al Taawon kozlarını paylaştı. Al-Nassr rakibini 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf olurken, takımının 2. golünü kaydeden Ronaldo attığı golle bir yeni rekora daha imza attı.

Cristiano Ronaldo, yeni sezondaki ilk golünü kaydederken ve bu golle tarihe geçti. Tecrübeli ismin attığı bu gol sonrası tribünden maçı takip eden Al Hilal teknik patronu Jorge Jesus'un tepkisi de gündem oldu.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

Cristiano Ronaldo, daha önce de kendisine ait olan elinde bulunan futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu olma rekorunu geliştirdi. Ronaldo kariyerinde 896 gol attı.

23 SEZONDUR GOL ATIYOR

Cristiano Ronaldo, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk oyuncu oldu.

JESUS'TAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Süper Kupa'da finale yükselme başarı gösteren Al Hilal'de Teknik Direktör Jorge Jesus, maçı tribünden takip edenlerin arasındaydı.

Jesus, vatandaşı Ronaldo'nun attığı gol sonrası ellerini yüzünü kapatarak dikkat çeken bir tepki verdi.