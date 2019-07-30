İnanılmaz bir hayat! Ömrü boyunca 6 bin kadınla birlikte oldu

20 Ekim 1955'te İtalya'da doğan Maurizio Zanfanti, 17 yaşından 63 yaşına kadar tam 6 bin kadınla birlikte olan bir İtalyan playboyu.
ONA 'GECELERİN EFSANESİ' DİYORLARDI
Rimiri Romeo adıyla da anılan Maurizio Zanfanti, 1970'lerde İtalya'nın sahil kenarı şehirlerinde gece kulübü organizatörü olarak ünlendi. Bu süreçte sonra 63 yaşına kadar 6 bin kadınla beraber olan Zanfanti, yakın arkadaşı olan Rimini Belediye Başkanı Andrea Gnassi tarafından 'Gecelerin efsanesi' olarak tanımlandı.
SADECE BİR YAZDA 200 KADINLA BİRLİKTE OLDU
Birlikte olduğu her bir kadını gerçekten çok sevdiğini dile getiren İtalyan playboyu, tek bir yaz mevsimi boyunca 200 kadın ile birlikte olduğunu iddia etmişti. 70'lerde kentin uğrak mekanlarından olan 'Patlat' isimli gece kulübünde ününü arttıran 'Zanza' lakaplı playboyun kapısını, yaşamı boyunca onlarca kadın çaldı ve çocuğunun babası olduğunu iddia etti.
'BAZILARI ÇOKTAN EVLENDİ'
Sadece çocuğunun babası olduğunu iddia eden değil, daha önce birlikte olduğu kadınlarında yeniden birlikte olmak istediğini dile getiren Zanza, ''Bazıları çoktan evlendi, hatta bazılarının kızları benimle görüşmek istiyor" dedi.
KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ
Gecelerin efendisi olarak bilinen Maurizio Zanfanti, geçtiğimiz yıl, İtalya'nın Rimini kentinde, birkaç yıldır tanıştıkları belirlenen 23 yaşındaki bir turistle ilişkiye girerken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Romanyalı turist kadın, 63 yaşındaki Zanfanti'nin ilişki esnasında bir anda yere yığıldığını söylemiş, eve gelen sağlık ekipleri İtalyan playboyun çoktan hayatını kaybettiğini söylemişti.
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