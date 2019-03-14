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İnanılmaz bir ustalıkla fizik kurallarını yeniden yazdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

Sokakta yaptığı gösteriyle dikkat çeken adamın yaptığı ustalık izleyenleri şaşkına çevirdi.

Brezilya'da kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde bir şişenin üzerine dizdiği 5 adet tuğlayı sabit tutmayı başaran adam ilginç görüntü oluşturdu. Adeta inanılmazı başaran adamın görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

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gösteri Sokak Fizik

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